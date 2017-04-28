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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Соблюдаем диету при ожирении
    Опубликовано: 2017-04-28 10:44:48

    Эта диета устраняет избыточный жир и воздействует на обмен веществ в организме, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net


    Показания к применению. Ожирение как основное заболевание (без патологии органов пищеварения, печени, сердечно-сосудистой системы, при которых необходимы специальные диеты) или сопутствующее при других болезнях, не требующих специальных диет.


     


    Общая характеристика. Калорийность пищи снижена в основном за счет углеводов и легкоусвояемых жиров (преимущественно животных); содержание белков нормальное или несколько повышено. Ограничиваются свободная жидкость, количество поваренной соли, продукты и блюда, обладающие сокогонным действием, сахар и сладости исключаются. Овощи и фрукты рекомендованы в достаточном количестве. Полностью исключаются вкусовые приправы и азотистые экстрактивные вещества, возбуждающие аппетит. Потребление витамина C и растительной клетчатки должно быть увеличено, а содержание других веществ остается в пределах нормы.

    Кулинарная обработка. Блюда готовятся вареные, тушеные, запеченные. Ограничиваются протертые, рубленые и жареные изделия.


     


    Режим питания. Малокалорийная пища подается часто (5-6 раз в день) в достаточном объеме, устраняя чувство голода.


     


    Температура блюд.Обычная, пища подается в теплом виде.


     


    Химический состав и энергоценность. Белки- 120-125 г, жиры - 65-70 г (50% из них растительные), углеводы - 170-180 г. Витамин С - 115 мг, содержание других витаминов и минеральных веществ в норме. Калорийность - 1700-1800 ккал. Поваренная соль - 5 г, свободная жидкость - 1 -1Дл

    health.sumy.ua

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