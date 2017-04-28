Соблюдаем диету при ожирении

Эта диета устраняет избыточный жир и воздействует на обмен веществ в организме, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net





Показания к применению. Ожирение как основное заболевание (без патологии органов пищеварения, печени, сердечно-сосудистой системы, при которых необходимы специальные диеты) или сопутствующее при других болезнях, не требующих специальных диет.







Общая характеристика. Калорийность пищи снижена в основном за счет углеводов и легкоусвояемых жиров (преимущественно животных); содержание белков нормальное или несколько повышено. Ограничиваются свободная жидкость, количество поваренной соли, продукты и блюда, обладающие сокогонным действием, сахар и сладости исключаются. Овощи и фрукты рекомендованы в достаточном количестве. Полностью исключаются вкусовые приправы и азотистые экстрактивные вещества, возбуждающие аппетит. Потребление витамина C и растительной клетчатки должно быть увеличено, а содержание других веществ остается в пределах нормы.



Кулинарная обработка. Блюда готовятся вареные, тушеные, запеченные. Ограничиваются протертые, рубленые и жареные изделия.







Режим питания. Малокалорийная пища подается часто (5-6 раз в день) в достаточном объеме, устраняя чувство голода.







Температура блюд.Обычная, пища подается в теплом виде.







Химический состав и энергоценность. Белки- 120-125 г, жиры - 65-70 г (50% из них растительные), углеводы - 170-180 г. Витамин С - 115 мг, содержание других витаминов и минеральных веществ в норме. Калорийность - 1700-1800 ккал. Поваренная соль - 5 г, свободная жидкость - 1 -1Дл

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