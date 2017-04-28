Наполни свой организм витаминами с помощью мультифруктовой диеты.
Сами по себе апельсины могут быть кислыми, а ананасы в большом количестве могут негативно воздействовать на пищеварительный тракт. Поэтому лучше их смешать. Сахар на диете категорически запрещен!
Завтрак.Стакан апельсинового сока.
Перекус. Салат: отварной рис – 4 ст.л., ананас, киви.
Обед. Овощной салат (преимущественно зеленый), отварная капуста – желательно брокколи или цветная, 200 г отварной курятины (можно заменить другим постным мясом).
Полдник. Сок: апельсин, морковь, ананас, яблоки. Зерновой хлебец, кефир.
Ужин. Фруктовый салат: ананас, апельсин, киви, яблоки. Тушеные овощи без жира, желательно баклажан или кабачок.
Преимущества: отличное настроение и самочувствие, отсутствие голода и дискомфорта, улучшение пищеварения и цвета лица, а также потеря.