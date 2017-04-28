Мультифруктовая диета Опубликовано: Наполни свой организм витаминами с помощью мультифруктовой диеты.



Сами по себе апельсины могут быть кислыми, а ананасы в большом количестве могут негативно воздействовать на пищеварительный тракт. Поэтому лучше их смешать. Сахар на диете категорически запрещен!



Завтрак.Стакан апельсинового сока.

Перекус. Салат: отварной рис – 4 ст.л., ананас, киви.

Обед. Овощной салат (преимущественно зеленый), отварная капуста – желательно брокколи или цветная, 200 г отварной курятины (можно заменить другим постным мясом).

Полдник. Сок: апельсин, морковь, ананас, яблоки. Зерновой хлебец, кефир.

Ужин. Фруктовый салат: ананас, апельсин, киви, яблоки. Тушеные овощи без жира, желательно баклажан или кабачок.

Преимущества: отличное настроение и самочувствие, отсутствие голода и дискомфорта, улучшение пищеварения и цвета лица, а также потеря.

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