Шарон Стоун: полная индексация

Стройности ее фигуры можно позавидовать. В качестве зарядки Шарон предпочитает карате до и тай-бо, а меню составляет по цвету.



Секрет ее стройности – гликемический индекс.

Непонятное словосочетание имеет сложное биохимическое объяснение: индексом обозначается скорость, с которой продукт повышает уровень сахара в крови.Чем быстрее и резче он это делает, тем эффективнее организм его переработает и тем раньше вновь вернется чувство голода независимо от количества поступивших калорий. Рекордсменом считается глюкоза, поэтому ее ГИ – 100. Система питания, которой следует Шерон, разработана канадским диетологом Риком Гэллопом. Он классифицировал продукты питания по цвету в зависимости от их гликемического индекса.





Красных нужно избегать (высокий ГИ – белый хлеб, картофельные блюда, мед, сахар, пирожные)





желтые ограничивать (средний ГИ – хлеб с отрубями, неочищенный рис, гречка, фасоль, пицца, мюсли)





зеленые предпочитать (низкий ГИ – яблоки, груши, апельсины, чечевица, обезжиренный йогурт, черный шоколад).



Вывод: неплохая стратегия и для стройности, и для здоровья, потому что она позволяет избежать сильных приступов голода с последующим неконтролируемым пополнением жировых запасов. Но ее действие будет благотворным только при условии сбалансированности рациона, то есть достаточном количестве белков и разумном – жиров и углеводов

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