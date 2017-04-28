Итальянская диета была разработана специально с целью не похудеть, а набрать несколько недостающих килограммов. Главным составляющим в итальянской диете являются макароны, которые являются прекрасным источником клетчатки, содержат ряд аминокислот, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net
1 день диеты:
На завтрак:
омлет из 3 яиц
1 бутерброд: отрубный хлеб с майонезом, ветчиной и огурцом
1 помидор
2 грецких ореха
кружка кофе без сахара
На обед:
250 мл супа с лапшой
100 г жареной курицы
100 г зеленого горошка консервированного
2 ломтика отрубного хлеба
1 груша
200 мл чая без сахара
На полдник:
100 г йогурта
4 шт чернослива
На ужин:
1 котлета (100 г)
150 г картофельного пюре
2 бутерброда: отрубный хлеб с майонезом, шпротами и огурцом
стакан томатного сока
Второй день диеты
На завтрак:
100 г макарон
100 г говядины, тушеной с луком
чашка кофе без сахара
На обед:
250 г пиццы
40 г творога
5 шт кураги, размоченной в воде
100 г моркови, тертой с лимонным соком и сахаром
1 яблоко
стакан чая без сахара
На полдник:
10-15 шт.орехов (любых)
250 мл кефира
На ужин:
150 г спагетти с подливой
100 г жареной курицы
1 ломтик отрубного хлеба
1 яблоко
стакан томатного сока
Третий день диеты
На завтрак:
3 шт.яиц вкрутую
100 г салата из: помидор, огурцов, зелени и растительного масла
30 г изюма
стакан кофе без сахара
На обед:
250 мл куриного супа
100 г равиоли с картофелем
1 огурец
1 болгарский перец
стакан чай без сахара
На полдник:
100 г клубники
100 г йогурта
стакан сока фруктовый
На ужин:
150 г пельменей
2 шт. консервированных помидор
100 г печенья
стакан томатного сока
Четвертый день диеты
На завтрак:
100 г хлопьев кукурузных или овсяных с молоком
100 г йогурта
5 шт. лесных орехов
стакан кофе без сахара
На обед:
250 мл супа с лапшой
100 г отварной говядины
100 г варной фасоли
1 апельсин
стакан чая без сахара
На полдник:
50 г изюма
стакан кефира
На ужин:
2 сандвича: отрубный хлеб с курицей, сыром, огурцом, помидором, кетчупом и майонезом
100 г шоколада или шоколадных конфет
стакан сока
Пятый день диеты
На завтрак:
100 г равиоли
100 г салата из: помидор, огурцов, редиса, зелени и растительного масла
4 сливы
стакан кофе без сахара
На обед:
250 мл супа с лапшой
1 большая котлета
100 г овощного салата(любые овощи)
1 яблоко
40 г мармелада
стакан чая без сахара
На полдник:
100 г творога
1 банан
50 г изюма
70 г печенья
На ужин:
250 г пиццы (любой)
1 большая котлета
100 г ягод (любых)
стакан томатного сока.