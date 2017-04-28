Итальянская диета для худеньких

Итальянская диета была разработана специально с целью не похудеть, а набрать несколько недостающих килограммов. Главным составляющим в итальянской диете являются макароны, которые являются прекрасным источником клетчатки, содержат ряд аминокислот, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

1 день диеты:

На завтрак:

омлет из 3 яиц

1 бутерброд: отрубный хлеб с майонезом, ветчиной и огурцом

1 помидор

2 грецких ореха

кружка кофе без сахара





На обед:

250 мл супа с лапшой

100 г жареной курицы

100 г зеленого горошка консервированного

2 ломтика отрубного хлеба

1 груша

200 мл чая без сахара





На полдник:

100 г йогурта

4 шт чернослива





На ужин:

1 котлета (100 г)

150 г картофельного пюре

2 бутерброда: отрубный хлеб с майонезом, шпротами и огурцом

стакан томатного сока





Второй день диеты

На завтрак:

100 г макарон

100 г говядины, тушеной с луком

чашка кофе без сахара





На обед:

250 г пиццы

40 г творога

5 шт кураги, размоченной в воде

100 г моркови, тертой с лимонным соком и сахаром

1 яблоко

стакан чая без сахара





На полдник:

10-15 шт.орехов (любых)

250 мл кефира





На ужин:

150 г спагетти с подливой

100 г жареной курицы

1 ломтик отрубного хлеба

1 яблоко

стакан томатного сока





Третий день диеты

На завтрак:

3 шт.яиц вкрутую

100 г салата из: помидор, огурцов, зелени и растительного масла

30 г изюма

стакан кофе без сахара





На обед:

250 мл куриного супа

100 г равиоли с картофелем

1 огурец

1 болгарский перец

стакан чай без сахара





На полдник:

100 г клубники

100 г йогурта

стакан сока фруктовый





На ужин:

150 г пельменей

2 шт. консервированных помидор

100 г печенья

стакан томатного сока





Четвертый день диеты

На завтрак:

100 г хлопьев кукурузных или овсяных с молоком

100 г йогурта

5 шт. лесных орехов

стакан кофе без сахара





На обед:

250 мл супа с лапшой

100 г отварной говядины

100 г варной фасоли

1 апельсин

стакан чая без сахара





На полдник:

50 г изюма

стакан кефира





На ужин:

2 сандвича: отрубный хлеб с курицей, сыром, огурцом, помидором, кетчупом и майонезом

100 г шоколада или шоколадных конфет

стакан сока





Пятый день диеты

На завтрак:

100 г равиоли

100 г салата из: помидор, огурцов, редиса, зелени и растительного масла

4 сливы

стакан кофе без сахара





На обед:

250 мл супа с лапшой

1 большая котлета

100 г овощного салата(любые овощи)

1 яблоко

40 г мармелада

стакан чая без сахара





На полдник:

100 г творога

1 банан

50 г изюма

70 г печенья





На ужин:

250 г пиццы (любой)

1 большая котлета

100 г ягод (любых)

стакан томатного сока.

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