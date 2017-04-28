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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Итальянская диета для худеньких
    Опубликовано: 2017-04-28 09:44:58

    Итальянская диета была разработана специально с целью не похудеть, а набрать несколько недостающих килограммов. Главным составляющим в итальянской диете являются макароны, которые являются прекрасным источником клетчатки, содержат ряд аминокислот, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

    1 день диеты:
    На завтрак:
    омлет из 3 яиц
    1 бутерброд: отрубный хлеб с майонезом, ветчиной и огурцом
    1 помидор
    2 грецких ореха
    кружка кофе без сахара


     

    На обед:
    250 мл супа с лапшой
    100 г жареной курицы
    100 г зеленого горошка консервированного
    2 ломтика отрубного хлеба
    1 груша
    200 мл чая без сахара


     

    На полдник:
    100 г йогурта
    4 шт чернослива


     

    На ужин:
    1 котлета (100 г)
    150 г картофельного пюре
    2 бутерброда: отрубный хлеб с майонезом, шпротами и огурцом
    стакан томатного сока


     

    Второй день диеты
    На завтрак:
    100 г макарон
    100 г говядины, тушеной с луком
    чашка кофе без сахара


     

    На обед:
    250 г пиццы
    40 г творога
    5 шт кураги, размоченной в воде
    100 г моркови, тертой с лимонным соком и сахаром
    1 яблоко
    стакан чая без сахара


     

    На полдник:
    10-15 шт.орехов (любых)
    250 мл кефира


     

    На ужин:
    150 г спагетти с подливой
    100 г жареной курицы
    1 ломтик отрубного хлеба
    1 яблоко
    стакан томатного сока


     

    Третий день диеты
    На завтрак:
    3 шт.яиц вкрутую
    100 г салата из: помидор, огурцов, зелени и растительного масла
    30 г изюма
    стакан кофе без сахара


     

    На обед:
    250 мл куриного супа
    100 г равиоли с картофелем
    1 огурец
    1 болгарский перец
    стакан чай без сахара


     

    На полдник:
    100 г клубники
    100 г йогурта
    стакан сока фруктовый


     

    На ужин:
    150 г пельменей
    2 шт. консервированных помидор
    100 г печенья
    стакан томатного сока


     

    Четвертый день диеты
    На завтрак:
    100 г хлопьев кукурузных или овсяных с молоком
    100 г йогурта
    5 шт. лесных орехов
    стакан кофе без сахара


     

    На обед:
    250 мл супа с лапшой
    100 г отварной говядины
    100 г варной фасоли
    1 апельсин
    стакан чая без сахара


     

    На полдник:
    50 г изюма
    стакан кефира


     

    На ужин:
    2 сандвича: отрубный хлеб с курицей, сыром, огурцом, помидором, кетчупом и майонезом
    100 г шоколада или шоколадных конфет
    стакан сока


     

    Пятый день диеты
    На завтрак:
    100 г равиоли
    100 г салата из: помидор, огурцов, редиса, зелени и растительного масла
    4 сливы
    стакан кофе без сахара


     

    На обед:
    250 мл супа с лапшой
    1 большая котлета
    100 г овощного салата(любые овощи)
    1 яблоко
    40 г мармелада
    стакан чая без сахара


     

    На полдник:
    100 г творога
    1 банан
    50 г изюма
    70 г печенья


     

    На ужин:
    250 г пиццы (любой)
    1 большая котлета
    100 г ягод (любых)
    стакан томатного сока.

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