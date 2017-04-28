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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Диета стройности на всю жизнь
    Опубликовано: 2017-04-28 09:24:56

    Собственно говоря, программа стройности на всю жизнь, заимствованная из США, сама по себе не является диетой для похудания, а только системой питания, при которой каждый может одновременно и потерять свои пока излишние килограммы.

    До обеда потребляются только фрукты, затем салаты или суп и только вечером - мясо, рыба и овощи. При этой диете любой человек похудеет. И даже без очень большого вреда для здоровья.


     


    Но, к сожалению, программа содержит рискованные рекомендации: например, молоко и молочные продукты считаются вредными, потому что они якобы склеивают стенки кишечника. Это неверно!


     

    Человеку нужны молоко, йогурт и сыр, потому что содержащийся в них кальций укрепляет кости и зубы. Кроме того, никто из специалистов по питанию не понимает, почему при такой программе рекомендуется дистиллированная вода, т. е. не содержащая минералов. А согласно еще одному правилу программы стройности на всю жизнь, углеводы и белки должны быть разделены при отдельных приемах пищи, что делает эту программу чуждой нормам жизни и непрактичной.


     

    Активно двигайтесь, чтобы ваше тело при похудании действительно теряло жир, а не большое количество белка из мышечной ткани. Спорт наилучшим образом защищает мышцы от расходования их в качестве энергетических резервов организма при диете

    health.sumy.ua

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