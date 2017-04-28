Боремся с зимними килограммами

Как с помощью коррекции образа жизни и питания сбросить вес в течение нескольких дней без ущерба для здоровья.





Зима ушла и оставила нам подарок в виде парочки лишних килограммов на теле. Все потому, что в холодное время мы ведем иной образ жизни: едим больше сладкого и жирного, так как стремимся согреться с помощью сытной пищи, а также меньше двигаемся. Теперь же мы хотим избавиться от всего накопленного за зиму. Как утверждают диетологи, зимние килограммы можно сбросить без лишних усилий в течение нескольких дней, не нанося при этом вреда здоровью. Для этого нужно лишь немного изменить образ жизни и питание.







Дробим рацион



Даже самую правильную еду нужно грамотно распределять в течение дня. Чтобы организм мог полностью переварить пищу, нужно есть понемногу и часто. Следи, чтобы перерывы между приемами пищи не превышали 4 часов. Лучше всего есть 5 раз в день, поглощая за один раз от 200 до 500 ккал. Организм привыкнет к тому, что его постоянно снабжают питательными веществами. Это разгонит твой обмен веществ и позволит расходовать больше энергии. Кроме этого, необходимо давать пищеварительной системе отдых. Промежуток между ужином и завтраком должен быть не менее 10-12 часов.







Будим метаболизм



В зимнее время года наш обмен веществ спит, как медведь в берлоге. С первыми солнечными деньками придется его разбудить, а он в свою очередь поможет нам сжечь зимний запас жира. Есть группы продуктов, которые могут ускорять метаболизм. Именно их и стоит включить в свое меню. Это грейпфрут и ананас, различные специи, нежирные молочные продукты, жирная рыба, зеленый чай и мате.







Выводим токсины



Тяжелая зимняя пища, как правило, целиком не переваривается и откладывается в толстой кишке в виде токсинов и других залежей. Отсюда и торчащий на весну живот. Самым легким способом очищения организма от этого мусора является обыкновенная вода - чистая питьевая или минеральная без газа. Жидкость, попадающая в организм, вымывает вредные вещества и способствует ускоренному перевариванию пищи. Пей в течение дня не менее литра чистой воды (не считая чай, кофе и соки). Первый стакан воды надо пить натощак, а последний - через полчаса после ужина и ничего больше не есть. Кроме того, можно очищать организм такими сорбентами, как термически обработанные фрукты, овощи и добавлять в пищу отруби. Такие продукты отдают витамины и микроэлементы, поглощая токсины. Еще ты можешь приготовить чай, который ускорит их выведение. Купи в аптеке или у травников розмарин, лекарственный одуванчик и липу. Положи по щепотке трав в заварник и запарь кипятком. Пей такой чай в перерывах между едой.







Устраиваем разгрузочные дни



Желание поскорее избавиться от лишних кило заставляет многих садиться на жесткую диету или вовсе голодать. Но весной голодание принесет только вред. Организм, не получивший вовремя углеводы, начинает искать альтернативные виды топлива, перестраивает обмен веществ. Если вы пьете в течение дня только воду, на следующий день организм начнет перерабатывать белки. А это удар по иммунной системе. Гораздо правильнее устраивать разгрузочные дни, например, кефирные. В этот день нужно пить кефир и обязательно дополнять его клетчаткой (винегретом, печеными яблоками). Разгрузку можно устраивать 1-2 раза в неделю.







Ходим пешком



Казалось бы, чем поможет ходьба? Большинство из нас слишком заняты, чтобы тратить свое время на то, чтобы гулять пешком. Оказывается, что за час интенсивной ходьбы сжигается столько же калорий, сколько за два часа занятий в тренажерном зале.







Обертываемся водораслями



В погоне за стройным теломне стоит забывать и о коже, которая первой страдает от смены веса. Чтобы избежать обвисания и утраты тонуса, попробуй использовать водоросли - фукус или ламинарию. При соприкосновении с кожей они вбирают в себя, как губки, излишки тканевой жидкости и помогают активно расщеплять подкожный жир. Провести такое обертывание дома просто: для начала 1 ч. л. порошка фукуса или ламинарии залей водой и настаивай около часа. Когда смесь набухнет, добавь в нее 1 ч. л. меда и столько же сока алоэ. Перемешай состав. Затем распарь кожу в ванной, сделай пилинг (потри тело морской солью с оливковым или любым другим маслом). После этого нанеси на кожу состав, замотайся в пленку и отдыхай 20 минут. После завершения процедуры прими душ и смажь тело антицеллюлитным кремом

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