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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Споры о вреде и пользе кофе продолжаются
    Опубликовано: 2017-04-28 17:04:00

    Уже не одно десятилетие продолжаются жаркие споры на тему вреда и пользы от употребления многими любимого кофе. Кофе не провоцирует атеросклероз (в чем ранее его обвиняли), и способен предотвращать развитие диабета второго типа у женщин, сообщили американские исследователи на очередном заседании американской ассоциации по борьбе с заболеваниями сердца (American Heart Association – АНА).

    Речь идет не о растворимом кофе, а о настоящем, сваренном в кофеварках различного типа из молотых зерен. На очередном заседании АНА были сделаны несколько докладов, в которых рассматривалось влияние кофе на человеческий организм. В частности, в одном исследовании утверждается, что регулярное потребление кофе снижает риск возникновения нарушения сердечного ритма на 18% по сравнению с теми, кто не употребляет кофе вообще. Однако ученые не берутся рекомендовать употребление кофе в качестве средства предупреждения нарушений сердечного ритма.

    Результаты другого исследования, в котором медики наблюдали 3 000 человек на протяжении 20 лет, не показали какой-либо связи между потреблением кофе и развитием атеросклероза. С другой стороны, не были обнаружены и способности популярного напитка предотвращать развитие этого серьезного заболевания.

    Еще один доклад сообщал о том, что кофе способен на 56% снижать риск развития диабета 2-го типа у женщин.

    И, наконец, четвертый доклад сообщал об исследовании, в котором были обобщены данные 6 других исследований с общим количеством пациентов 172 000. Профессор Liwei Chen, который и провел анализ, пришел к выводу, что кофе может быть фактором риска для развития артериальной гипертензии, хотя риска умеренного.

    medicinform.net

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