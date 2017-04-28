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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Неразборчивый почерк врачей является серьезной проблемой
    Опубликовано: 2017-04-28 08:04:59

    Сокращения, аббревиатуры и неразборчивый почерк врача при записях могут иметь очень тяжелые последствия. Небрежные записи на больничных картах с предписаниями для младшего медицинского персонала могут быть неправильно прочтены или истолкованы медсестрами, что может привести к серьезной ошибке, утверждают британские исследователи.

    Ученые проверили только одну больницу, где находились больные с диабетом, и пришли в ужас. Изучив всего 75 больничных карт с назначениями, они установили, что, как минимум, в 5% случаев младший медперсонал мог истолковать написанное абсолютно неправильно и совершить серьезные ошибки.

    Более того, в каждой шестой карте имелись ошибки в оформлении: во многих случаях отсутствовала дата назначения, и не было личной подписи лечащего врача. А в каждой третьей карте не было указано точное время инъекций препарата (в данном случае инсулина, поскольку речь идет о специализированной больнице для диабетиков).

    Британская организация по борьбе с диабетом Diabetes UK выступила со специальным заявлением после обнародования этих вопиющих фактов о том, что они очень обеспокоены выявленными недоработками. Точные дозы инсулина и правильное соотношение по времени приема лекарств и приема пищи является элементарными, но вместе с тем крайне важными факторами в лечении диабета и улучшения состояния больных. Неправильно истолкованные предписания могут привести к трагическим последствиям, подчеркнули специалисты.

    medicinform.net

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