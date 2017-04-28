Употребление черного шоколада снижает риск возникновения инсульта

Ежедневное употребление всего лишь нескольких кусочков черного шоколада способно значительно снизить риск возникновения геморрагического инсульта, считают исследователи.

Инсульт – заболевание, ежегодно уносящее сотни миллионов жизней. Инсульты бывают двух видов: геморрагические – когда кровь из лопнувшего сосуда попадает в ткани мозга, свертывается и нарушает его работу, и ишемические – когда просвет кровеносного сосуда, питающего ткани головного мозга, оказывается забитым (полностью или частично) склеротическими бляшками. Первые, по статистике, составляют приблизительно 20% от всего количества инсультов, вторые – до 80%.

Группа американских ученых из медицинской клиники при Гарвардском университете установила, что всего лишь несколько кусочков черного шоколада, съеденные на протяжении дня, при регулярном употреблении значительно снижают риск развития геморрагического инсульта.

Ученые обобщили данные наблюдений за 4 369 французскими женщинами среднего возраста. Исследование началось еще в 1993 году. Когда исследователи сравнили диеты всех участниц эксперимента, подсчеты позволили установить, что у женщин, которые ежедневно потребляли более 9 граммов шоколада, риск развития инсульта был на 52% ниже, чем у тех, которые съедали в день менее 0,1 граммов лакомства.

Медики-ученые связывают это явление с полезными свойствами плодов какао, которые в значительном количестве применяются для изготовления черного шоколада. Существует, вероятно, несколько возможных механизмов, но, скорее всего, вещества, содержащиеся в какао, положительно влияют на артериальное давление, а также улучшают эластичность стенок кровеносных сосудов, полагают специалисты.

medicinform.net