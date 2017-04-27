Лишний вес и депрессия идут в одной упряжке

Люди, страдающие ожирением, склонны к возникновению депрессии. Также люди, страдающие депрессией, подвержены повышенному риску возникновения избыточного веса, сообщили голландские ученые.

Специалисты из Leiden University Medical Center обнаружили тесную взаимосвязь между ожирением и депрессией. В ходе исследования выяснилось, что ожирение увеличивает риск возникновениея депрессии на 55%, а наличие депрессии увеличивает риск возникновения ожирения у людей на 58%.

Новое исследование включало в себя анализ 15 исследований, в которых приняли участие 58 тыс. человек. Изучив индекс массы тела испытуемых и психологическое состояние, специалисты обнаружили, что ожирение значительно повышает риск возникновения не только признаков обычной депрессии, но также и клинических случаев тяжелой депрессии, в том числе и других психологических проблем.

По мнению специалистов, это еще раз подтверждает необходимость контроля за своим весом, так как часто лишние килограммы приводят к заниженной самооценке и, впоследствии, к тяжелым формам депрессии. Также лишний вес увеличивает риск возникновения диабета и сердечно-сосудистых заболеваний, подчеркнули исследователи. Поэтому людям, имеющим слишком большую массу тела, необходимо не только принимать лекарства от депрессии, но и бороться с избыточным весом.

medicinform.net