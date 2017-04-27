Замороженные овощи и фрукты в супермаркетах полезнее, чем свежие

В большинстве случаев так называемые «свежие, с грядки» фрукты и овощи, реализуемые в супермаркетах, находятся в пути до двух недель, прежде чем попасть на прилавок. По дороге они теряют до 45% питательных веществ. А продукты, почти сразу же после уборки подвергавшиеся быстрой и глубокой заморозке, сохраняли почти все свои ценные качества.

Исследователи провели опрос, в котором приняли участие работники 8 супермаркетов. Выяснилось, что более 80% покупателей, пришедших в магазин за овощами или фруктами, были уверены в том, что облюбованные ими продукты были сорваны на грядках и плантациях максимум до 4-х дней назад. Между тем исследование показало, что во многих случаях этот срок превышает 10 дней и может доходить до 16 суток.

Далее ученые из Института исследований продуктов питания проверили, насколько снижается содержание питательных веществ в наиболее популярных продуктах за этот срок. Они выяснили, что, например, зеленые бобы утратили 45% таких веществ, брокколи и цветная капуста – 25%, горошек – до 15%, а морковь обеднела питательными веществами на 10%.

Специалисты по питанию объяснили, что питательные вещества из свежих овощей начинают исчезать уже в первую минуту после того, как их сорвали. Это значит, что когда они попадают, наконец, к нам на тарелку, они далеко не так питательны, как нам думается. В то же время, замороженные продукты питания сохраняют свою биологическую ценность и практически не теряют своего витаминного и минерального состава. Они надолго сохраняют свою свежесть, поскольку быстрая заморозка способствует резкому снижению в них ферментативной и микробной активности.

medicinform.net