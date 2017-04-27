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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Иглоукалывание и траволечение не увеличивают шансы беременности при ЭКО
    Опубликовано: 2017-04-27 19:24:05

    Нет никаких доказательств, что иглоукалывание и траволечение в китайской медицине увеличивают шансы забеременеть при экстракорпоральном оплодотворении, утверждают эксперты в области репродуктивной медицины.

    Все больше появляется различных методов повышения эффективности в борьбе с бесплодием. Специалисты предупреждают, что многие пары могут впустую потратить значительные суммы денег. Ученые проанализировали 14 исследований, в которых приняли участие 2670 человек.

    Оказалось, что те пары, которые подвергались процедуре иглоукалывания на разных этапах и различных частях тела при экстракорпоральном оплодотворении, не имели никаких преимуществ в количестве забеременевших, а также это никак не повлияло на коэффициент выживаемости новорожденных, утверждают специалисты.

    Специалисты считают, что необходимо, чтобы пары знали об отсутствии эффективности таких методов, так как затраты на лечение бесплодия и так велики. Необходимо использовать методы лечения с доказанной эффективностью, советуют исследователи.

    medicinform.net

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