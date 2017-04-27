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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Пересадка почки не сокращает жизнь донора
    Опубликовано: 2017-04-27 18:24:49

    Здоровые люди, которые выступили в качестве донора почки, не подвержены повышенному риску ранней смерти. Эта новость потенциально может сократить длинную очередь ожидающих трансплантации почек, считают специалисты.

    Такие выводы были сделаны в результате анализа 80347 живых доноров, которые пожертвовали в 1994 году одну из двух почек, чаще всего родственникам. Спустя 12 лет всем участникам эксперимента провели обследование и изучили состояние здоровья. Результаты сравнили с показателями контрольной группы из 9 тыс. человек, которым не делали операцию.

    Оказалось, что за 15-летний период (с 1994 по 2009), несмотря на различия в хирургической практике, нормы смертности не изменились и были приблизительно одинаковыми среди доноров и людей, которые жили с двумя почками. Такие показатели дают основания полагать, что люди охотнее будут становиться донорами и спасать жизни других людей без угрозы ранней смерти для себя. Результаты исследования были опубликованы в the American Medical Association.

    medicinform.net

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