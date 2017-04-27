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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Неправильные предписания врачей подвергают половину пациентов риску возникновения сердечных приступов
    Опубликовано: 2017-04-27 17:44:28

    Только половина пациентов, находящихся в группе риска возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, получают правильные рекомендации по сокращению уровня холестерина в крови, в то время как миллионы людей могут перенести сердечный приступ из-за халатного отношения врачей и неправильных предписаний, сообщает Reuters.

    Немецкие ученые в ходе исследования выяснили, что приблизительно 50 - 80 сердечных приступов и сердечно-сосудистых заболеваний, приводящих к смерти, можно было бы избежать среди 1000 пациентов за 10-летний период, если бы врачи правильно следили за здоровьем пациентов и давали нужные рекомендации, связанные с понижением уровня холестерина, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

    В исследовании приняли участие 25 тыс. пациентов из Германии. Оказалось, что наиболее частые проблемы в корректных предписаниях возникали у медиков с женщинами. По мнению исследователей, необходимо разработать более доступные и понятные методы регулирования уровня холестерина для пациентов, находящихся в группе риска болезней сердца, чтобы их было проще соблюдать и допускать меньше ошибок. Особое внимание нужно сосредоточить на женщинах, считают ученые. Исследование было опубликовано в European Heart Journal.

    medicinform.net

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