ФАО поддерживает расширение сотрудничества между Турцией и Африкой Опубликовано: Турция предлагает странам Африки более тесное сотрудничество в области продовольственной безопасности и питания, сельскохозяйственного развития, рационального использования природных ресурсов, занятости молодежи и гендерных вопросов, сельскохозяйственной торговли и инвестиций, а также по другим техническим аспектам, и ФАО оказывает серьезную поддержку этому процессу.



Сегодня в Анталье начинает работу двухдневная конференция, посвященная определению новых направлений сотрудничества между Африкой и Турцией. Заместитель Генерального директора и Региональный представитель ФАО по Европе и Центральной Азии Владимир Рахманин (Vladimir Rakhmanin) примет участие в работе Первой встречи министров сельского хозяйства Турции и стран Африки и Форума по вопросам агробизнеса, где он выступит на пленарной сессии, проведет панельную дискуссию в качестве модератора, посетит параллельные мероприятия и встретится с официальными лицами из Турции и стран Африканского региона.



Заместитель Регионального представителя ФАО по Африке Абебе Хайле Габриэл (Abebe Haile Gabriel) также примет участие в конференции, проведет ряд встреч с министрами и обсудит деятельность ФАО по расширению возможностей стратегического инвестирования в сельское хозяйство стран Африки.



Важнейшая цель Форума – определение конкретных направлений, по которым Турция может поделиться с африканскими странами своим опытом и экспертными знаниями в области растениеводства и животноводства и в смежных областях, а также расширение существующего сотрудничества в области сельскохозяйственной торговли и инвестиций.



В последние годы отношения между Африкой и Турцией существенно укрепились во многих областях, включая и аграрный сектор. Решение об организации встречи было принято на Совещании высоких должностных лиц 19 марта 2015 года.



Ожидается, что во встрече министров и Форуме по вопросам агробизнеса примут участие более 40 министров сельского хозяйства из африканских стран. Также в Анталью прибыли делегации международных организаций, включая ФАО и Комиссию Африканского союза, представители национальных партнерских организаций и частного сектора из Турции и стран Африки.



Обратившись с приветственным словом к участникам встречи министров в ходе сегодняшней пленарной сессии, Рахманин подчеркнул важность межрегионального сотрудничества в сельском хозяйстве. Он также кратко обрисовал ту роль, которую ФАО играет в Африке.



«ФАО имеет богатую историю образцового сотрудничества с Турцией и проводит большую работу в Африке по вопросам обеспечения продовольственной безопасности», – отметил Рахманин. «Турция налаживает сотрудничество с Африкой в области сельского хозяйства, продовольственной безопасности и улучшения питания, и мы готовы оказать помощь в этой работе нашими экспертными знаниями».



Помимо встречи министров и Форума по вопросам агробизнеса, в рамках конференции запланирован ряд дополнительных мероприятий: по вопросам финансирования и кредитования аграрного сектора, сельскохозяйственной механизации и ирригационным системам, устойчивости к климатическим изменениям, торговле и инвестициям, сельскохозяйственным средствам производства, агропромышленности, занятости молодежи и роли женщин в сельском развитии, а также по обеспечению продовольственной и нутриционной безопасности.



Работа ФАО в Африке

Региональное отделение ФАО для Африки, расположенное в Аккре, Гана, выступает за развитие тесного регионального сотрудничества и предоставление своевременной поддержки через свою сеть страновых и субрегиональных отделений. Региональное отделение уделяет особое внимание координации нормативно-правовой и политической деятельности, обеспечению руководящей роли технических сетей Организации, определению приоритетов и стратегическому планированию и мобилизации ресурсов.



Раскрывая сельскохозяйственный потенциал Африки

Почти половина всех пахотных земель на нашей планете расположена в Африке. Население Африки, где почти 200 миллионов человек находятся в возрасте от 15 до 24 лет, - самое молодое в мире, и ожидается, что к 2045 году оно удвоится. Eще более важным является то, что, согласно прогнозам, к 2030 году объем продовольственного и сельскохозяйственного рынка континента достигнет одного триллиона долларов США.



В тесном сотрудничестве с Турцией и африканскими странами, а также с другими партнерами, ФАО работает над раскрытием сельскохозяйственного потенциала Африки с целью обеспечения устойчивого и инклюзивного роста.



Программа партнерства ФАО-Турция

Две Программы партнерства ФАО-Турция направлены на создание основополагающего, финансового и оперативного механизма для активного сотрудничества в области продовольственной безопасности, борьбы с нищетой и устойчивого управления лесными и древесными ресурсами. Программы реализуются в странах, которым оказывает поддержку Субрегиональное бюро ФАО для Центральной Азии – Азербайджане, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Турции, Туркменистане, Узбекистане и не только.



Для Турции проводимый Форум открывает новые возможности для ускорения ее вклада в повышение уровня продовольственной безопасности и улучшение питания в странах Африки путем реализации стратегических программ и региональных инициатив ФАО, а также практического внедрения Рамочной программы действий, принятой на второй Международной конференции по вопросам питания, в рамках Десятилетия действий ООН по проблемам питания и Целей устойчивого развития, а также в соответствии с континентальной стратегией реализации и дорожной картой Декларации Малабо 2014 года. Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

