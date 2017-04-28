В МВФ сказали, где в Украине самый низкий уровень коррупции

Уровень коррупции в Украине очень высокий, и на протяжении последних 10 лет в Украине не наблюдается никакого улучшения относительно этой проблемы.

Об этом говорится в исследовании, размещенном на сайте Представительства Международного валютного фонда в Украине .

“Уровень коррупции в Украине очень высок. Это может серьезно подорвать перспективы экономического роста, поскольку создает, среди прочего, препятствия для частных инвестиций. Снижение уровня коррупции является крайне важным для ускорения процесса экономического сближения с другими европейскими странами… Украинской властью в последнее время был внедрен ряд важных мер в соответствии с этими лучшими методиками. Украина, однако, сталкивается с целым рядом специфических проблем, среди которых концентрация политической и экономической власти у небольшой группы лиц, которые могут препятствовать внедрению эффективных мер по борьбе с коррупцией”, – отмечается в исследовании.

По данным МВФ, все источники данных свидетельствуют о том, что Украина сталкивается с высоким уровнем коррупции. “Все показатели: индекс ICRG (Агентства международной оценки риска стран – ред.), индекс восприятия коррупции, индикатор контроля за коррупцией и данные опроса предприятий – подтверждают, что коррупция является гораздо более укоренившейся в Украине, чем в других странах с низким и средним уровнем дохода. Разрыв еще более удручающий при сравнении Украины с странами ЦСПСЕ и, особенно, со странами ЕС. Все источники данных указывают на достаточно последовательную картину, что подтверждает серьезность проблемы коррупции в Украине”, – говорится в исследовании.

В МВФ также утверждают, что коррупция распространена во всех регионах Украины за исключением Запада: “Коррупция широко распространена на большей части страны, особенно сложная ситуация в городе Киеве. Зато, как оказывается, компании, расположенные на Западе, имеют дело с более низким уровнем коррупции, несмотря на то, что 65,8% из них до сих пор считают коррупцию одной из основных преград для ведения бизнеса”.

Как подчеркнули в Международном валютном фонде, в том, что касается эволюции коррупции во времени, последние 10 лет в Украине не наблюдается никакого улучшения ситуации. “За последние 10 лет коррупция уменьшилась в странах, которые теперь относятся к Европейскому союзу (ЕС-28), а также в странах ЦСПСЕ. А в Украине, наоборот, не произошло никакого улучшения – индикатор ICRG фактически свидетельствует об ухудшении проблемы коррупции в 2012 году”, – говорится в исследовании.

В МВФ также отметили, что высокий уровень коррупции в Украине является существенным препятствием для развития бизнеса. Если в 2013 году, по данным Отчета о глобальной конкурентоспособности, коррупция была на втором месте среди основных препятствий для развития бизнеса в Украине, то по данным за 2016 год она оказалась на первом.

Инф. finance.ua