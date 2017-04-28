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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Куда предпочитают ехать украинцы на майские праздники
    Опубликовано: 2017-04-28 09:15:22

    На майские праздники в этом сезоне украинцы облюбовали Турцию и Одессу.

    Турция на майские праздники – самое популярное направление сезона. Хотя Средиземное море еще не прогрелось, туристов привлекают умеренные цены и хороший сервис. 500 долларов на двоих за перелет и проживание в четырехзвездочном отеле – по системе “все включено”.

    Можно устроить себе эконом-отдых и в Европе. Например, в польский Вроцлав перелет будет стоить около 250 долларов на двоих. И существенно сэкономить можно, если поездом доехать до Перемышля, а дальше воспользоваться автобусом. Такая поездка обойдется в 80 долларов на двоих. Проживание в самом дешевом хостеле – 100 долларов в неделю.

    Кроме того, на пике моды сейчас поездки по Украине. Особенно популярны путешествия во Львов. Минимальная стоимость проживания в квартире на окраине города – 200 гривен в сутки.

    “Некоторые могут поехать и в Одессу, хоть воздухом подышать. Хотя, в Одессе тоже не сильно дешево будет. Проживание – те же 200 гривен, но кафе и развлечения дороже”, – рассказывает директор сети турагентств Олег Кулик.

    Инф. finance.ua

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