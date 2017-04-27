Тереза Мэй признана самым популярным британским премьером - опрос Опубликовано: Рейтинг политика оказался выше, чем у Маргарет Тэтчер и Тони Блэра.



Согласно опросу компании Ipsos Mori, британский премьер-министр Тереза Мэй опережает по популярности бывших глав правительства страны, пишет Independent.



Отмечается, что 61% респондентов положительно оценивают деятельность Мэй на посту главы правительства страны.



В то же время в поддержку Тони Блэра, когда политик занимал должность британского премьера, высказывались 52% опрошенных, а работу Маргарет Тэтчер высоко оценивали 48% человек.



Independent обращает внимание, что уровень поддержки нынешнего премьера стал рекордно высоким с момента начала проведения подобного опроса в 1970-х годах.



Напомним, Мэй попала в сотню самых влиятельных людей мира в 2017 году по версии американского журнала Time.



Ранее сообщалось, что рейтинг президента США Дональда Трампа по итогам первых 100 дней его работы оказался самым низким за последние 72 года. Инф. korrespondent.net Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

