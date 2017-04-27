Ученые выяснили, что влияет на появление синдрома хронической усталости Опубликовано: Исследования подтвердили, что определенные бактерии в кишечнике связаны с развитием СХУ.



Синдром хронической усталости (СХУ) вызывают определенные штаммы бактерий, аномально большое количество которых в кишечнике заставляет человека чувствовать себя постоянно утомленным, говорится в статье журнала Microbiome.



"Возможно, что синдром хронической усталости развивается так же, как хронические боли в кишечнике, возникающие из-за нарушений в двустороннем "общении" между мозгом и кишечником, которым обычно управляют бактерии и продукты их жизнедеятельности. Открыв бактерии, которые вызывают эти проблемы, мы стали на шаг ближе к корректной диагностике СХУ и созданию методов его лечения", − заявил Брент Уильямс из университета Колумбии в США.



Медики нашли новую угрозу хронической усталости



Уильямс и его коллеги выяснили, какие бактерии вызывают подобные проблемы, проанализировав видовое разнообразие микрофлоры и химический состав крови у 50 пациентов, страдающих от СХУ, и 50 здоровых людей.



Оказалось, что микрофлора, и кровь больных и здоровых людей достаточно сильно различались, причем отличия были примерно одинаковыми для всех больных, что указало на биологическую причину развития синдрома хронической усталости.



В кишечнике больных СХУ наблюдалось необычно большое количество микробов из рода Alistipes и ряда неизвестных микробов из рода Bacteroides, а число бактерий вида Bacteroides vulgatus, наоборот, было аномально низким. При этом чем заметнее были аномалии, тем сильнее проявлял себя синдром хронической усталости.



Как именно микробы провоцируют развитие СХУ, ученые пока не знают, но предполагают, что это может быть связано с нарушениями в синтезе витамина В6 и ряда других важных биологических молекул, главным источником которых обычно являются бактерии в кишечнике.



Ранее австралийские ученые выявили, что синдром хронической усталости связан с нарушениями работы иммунитета. Инф. korrespondent.net Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

