Новый способ лечения сезонного аффективного расстройства Опубликовано: Ученые придумали новый способ лечения сезонного аффективного расстройства (САР). Это тип депрессии, возникающий в определенное время года, чаще всего зимой или осенью, когда дни становятся короче и человеческий организм получает меньше света. В результате нарушается процесс выработки серотонина - так называемого гормона счастья, и у человека возникает депрессия.



Ранее ученые изобрели специальные "лайт-боксы" (от англ. light - "свет"), испускавшие голубоватый свет, имитирующий дневной. Однако этот вариант многим показался непрактичным, ведь подобная терапия требовала на один час в день минимум отложить дела и находиться рядом с устройством. Притом, эффективность составляла лишь 40-60%, пишет The Telegraph.



Теперь ученые придумали новую технологию, предполагающую, что свет, необходимый для выработки серотонина, должен поступать в мозг через уши. На такую идею их натолкнуло открытие, согласно которому мозг чувствителен к дневному свету, как и глаза, в виду наличия большого количества фоторецепторов.



Исследование провели ученые из Университета Оулу в Финляндии - стране с высоким уровнем случаев сезонного аффективного расстройства. Они выяснили, что, по меньшей мере, 18 участков мозга содержат светочувствительные белки - опсины, которые также были найдены в глазах.



Совместно с компанией Valkee ученые разработали недешевое устройство, похожее на Ipod. Его стоимость составляет 185 фунтов (9 тысяч рублей). Оно способно доставлять в мозг суточную дозу искусственного света через два крошечных "фонарика", которые помещаются в ушах. Клинические испытания на 89 добровольцах показали, что от 74 до 79% из них, используя устройство всего от 8 до 12 минут в день, полностью излечились от симптомов сезонной депрессии.

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