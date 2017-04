Дифференцированные клетки могут спонтанно возвращаться к состоянию стволовых

По современным представлениям клеточной биологии, нормальные и неопластические стволовые клетки дифференцируются необратимо, давая «нестволовое» потомство.



Американские ученые из кембриджского Whitehead Institute for Biomedical Research обнаружили, что возможны и другие варианты. Они выявили субпопуляцию базальных клеток эпителия молочной железы, способных к спонтанной дедифференцировке в стволовые клетки. Онкогенная трансформация усиливает склонность к этой спонтанной конверсии, так что нестволовые раковые клетки могут дать начало стволовым раковым клеткам как in vitro, так и in vivo.

Таким образом, результаты работы показали, что нормальные и раковые стволовые клетки могут формироваться de novo из уже дифференцированных клеток, и что принятая в клеточной биологии иерархическая модель с односторонним развитием не всегда верна. В частности, в некоторых популяциях клеток молочной железы может происходить обратное движение клеток к состоянию стволовых.

Обнаруженная пластичность может позволить получать пациент-специфичные стволовые клетки без использования генетических манипуляций.

По мнению доктора П.И. Катуняна, главного врача московского Центра медико-биологических технологий, это открытие может иметь важное практическое значение для разработки методов лечения онкологических заболеваний.

news.gradusnik.ru