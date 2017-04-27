Специалисты назвали мобильные телефоны опасными Опубликовано: Более 200 академических исследований связывают использование мобильных телефонов с серьезными проблемами со здоровьем, включая раковые опухоли-глиомы, пишет The Daily Mail. Группа британских ученых заявила в опубликованном отчете, что правительство недооценивает угрозу для здоровья, исходящую от устройств. Особенно телефоны в силу излучения опасны для детей, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net



Эксперты предлагают школам, магазинам, продающим телефоны, и системе здравоохранения подключиться к кампании, направленной на сокращение применения телефонов. У данной идеи, между тем, уже появились критики. По их мнению, ученые ухватились за неубедительные факты, а кампания просто спровоцирует панику в обществе.



В свою очередь, специалисты напоминают: еще в 2008 году шведские ученые доказали, что дети, использующие сотовые телефоны, в пять раз больше остальных рискуют заработать глиому. А другие научные работы говорили о негативном влиянии телефонов на количество сперматозоидов, на клетки мозга и на развитие проблем с поведением у детей, чьи матери пользовались во время беременности телефонами.



Комментирует один из авторов отчета Кевин Онил из госпиталя Чэринг Кросс: "Опухоль мозга может пребывать в латентном состоянии 30 лет. Так что, реальные последствия использования телефонов еще не очевидны". А вот профессор Денис Хеншо из Бристольского Университета выступает за введение предупреждений, похожих на те, что располагаются на пачках сигарет.



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