Этично ли обследовать людей с герпесом

Нешуточная дискуссия развернулась в Британском Медицинском Журнале относительно этичности и целесообразности переодических лабораторных обследований людей с герпесом .

Спор затеяли шведские медики. Весь сыр бор разгорелся из-за того, насколько этично делать анализы людям с генитальным герпесом бессимптомного течения на выявление носительства ВПГ-2, учитывая, что современные лабораторные методы обследования дают иногда ложноположительные результаты. А с другой стороны, при выявлении бессимптомного носительства ВПГ-2, лечить таких людей не чем. Помимо изложенного выше шведы оспаривают, тот факт, что мир поразила неизвестная эпидемия генитального герпеса.

Шведские исследователи считают, что данные, полученные в США об уровне заболеваемости этим недугом недостоверны: увеличение заболеваемости населения США с 16,8% до 21,7% и населения развивающихся стран до 30% — ложная тревога, т.к. в научных исследованиях о распространнённости генитального герпеса принимали участие люди из групп риска, уровень заболеваемости которых половыми инфекциями на порядок выше, чем у простых людей. Исходя из этого, методом экстраполяции нельзя переносить полученные результаты на всё население в целом. В ответной статье доктора Cohen, Barton and Lawson заявили, что ограничили число лабораторных обследований своих пациентов со скрытым течением герпеса. По их мнению, анализы на герпес, в отличие от других болезней (ВИЧ, Гепатиты В и С), не на 100% чувствительны и специфичны. А само бессимптомное носительство вируса не грозит какими-либо поражениями внутрених органов. Они считают, что единственным достоверным методом определения бессимптомного вирусоносительства на сегодняший день является серологическое исследование крови (выявление защитных антител (Ig M & Ig G ) к вирусу простого герпеса). А в будущем, возможно, и Полимеразная Цепная Реакция (ПЦР или ДНК-диагностика) станет хорошим подспорьем серологическим анализам. Доктора Cohen и Barton считают, что негативным результатом подобных обследований является тяжелый психологический эффект для тех людей, которые узнают, что инфицированны ВГП-2 и являются бессимптомными носителями. Но есть и обратный эффект: больные герпесом бессимптомного и атипичного течения, узнавшие, что они заражены, в несколько раз чаще могут распознать у себя признаки рецидива, а следовательно изменить своё половое поведение и снизить количество заражённых ими людей. Кроме того, авторы считают, что благодаря анализам люди могли бы знать, имеют ли они право участвовать в испытании новых профилактических вакцин против генитального герпеса. Спорщики пришли к выводу, что только пациент после обсуждения особенностей данного вида анализов должен для себя решать, требуется ли ему этот вид обследования.



medicus.ru