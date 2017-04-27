Синдром гиперактивности и дефицита внимания у детей может быть связан с дефицитом железа

Согласно данным исследований опубликованным в декабрьском номере журнала Archives of Pediatric & Adolescent Medicine дефицит железа может быть связан с синдромом недостатка внимания и гиперактивности у детей (attention deficit-hyperactivity disorder - ADHD).

Достаточно давно установлено, что дефицит железа может приводить к нарушениям познавательной функции, затруднять обучение и вызывать психомоторные нарушения. По мнению ученых симптомы дефицита внимания и гиперактивности связаны с тем, что дефицит железа приводит к дисфункциям допаминергических систем. Установлено, что при ADHD значительно понижается уровень ферритина.

Причем чем ниже был уровень ферритина, тем больше явления дефицита внимания и гиперактивность. Таким образом, дети с ADHD должны быть обследованы в отношении дефицита железа.



medicus.ru