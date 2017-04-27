  • Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ НОВОСТЕЙ
  • Фотогалереи
  • Реклама
  • Контакты
  • Вопрос юристу
  • RSS feed
  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Синдром гиперактивности и дефицита внимания у детей может быть связан с дефицитом железа
    Опубликовано: 2017-04-27 16:04:11

    Согласно данным исследований опубликованным в декабрьском номере журнала Archives of Pediatric & Adolescent Medicine дефицит железа может быть связан с синдромом недостатка внимания и гиперактивности у детей (attention deficit-hyperactivity disorder -ADHD).

    Достаточно давно установлено, что дефицит железа может приводить к нарушениям познавательной функции, затруднять обучение и вызывать психомоторные нарушения. По мнению ученых симптомы дефицита внимания и гиперактивности связаны с тем, что дефицит железа приводит к дисфункциям допаминергических систем. Установлено, что при ADHD значительно понижается уровень ферритина.

    Причем чем ниже был уровень ферритина, тем больше явления дефицита внимания и гиперактивность. Таким образом, дети с ADHD должны быть обследованы в отношении дефицита железа.

    medicus.ru

    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E-NEWS.COM.UA" обязательна.
    Версия для печати



    E-NEWS.COM.UA

    Электронная почта проекта: info@e-news.com.ua
    Тел.: +380-50-441-7388

    bigmir)net TOP 100

    Яндекс.Метрика
    Яндекс цитирования
    		© E-NEWS.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании материалов сайта в печатном или электронном виде активная ссылка на www.e-news.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат www.e-news.com.ua.