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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • В обжорстве виновата темнота
    Опубликовано: 2017-04-27 10:04:01

    Недостаток освещения предрасполагает к обжорству. К такому выводу пришел Джозеф Касоф из университета Калифорнии в Эрвайне, который обследовал 400 студентов.

    При этом признаки булимии у тех, кто сидел на диете, проявлялись при плохом освещении еще в большей степени, чем у тех, кто не отказывал себе в еде.


    Кроме того, ученый отметил, что студенты, склонные к обжорству, предпочитали принимать пищу в темноте чаще других. Булимия вообще чаще проявляется у людей, которые ведут «вечерний» образ жизни, мало находясь на солнце.

    medicus.ru

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