В обжорстве виновата темнота

Недостаток освещения предрасполагает к обжорству. К такому выводу пришел Джозеф Касоф из университета Калифорнии в Эрвайне, который обследовал 400 студентов.

При этом признаки булимии у тех, кто сидел на диете, проявлялись при плохом освещении еще в большей степени, чем у тех, кто не отказывал себе в еде.



Кроме того, ученый отметил, что студенты, склонные к обжорству, предпочитали принимать пищу в темноте чаще других. Булимия вообще чаще проявляется у людей, которые ведут «вечерний» образ жизни, мало находясь на солнце.



medicus.ru