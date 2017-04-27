Витамины: все же помогают или нет Опубликовано: Витамины традиционно считаются важными стимуляторами жизненных сил организма, хранителями здоровья и веществами, без которых жизнь не возможна. Однако в последнее время стала появляться информация об отсутствии положительного эффекта синтетических витаминов в целом ряде случаев. Так, не удалось доказать эффективность таких витаминов при лечении пневмоний, хронических бронхитов. Причем важны результаты исследований, посвященные этой проблеме, проведенные не в условиях эксперимента, а с участием людей.



Специалисты известного госпиталя Гопкинса под руководством доктора P.P. Zandi заинтересовались влиянием витаминов, обладающие свойствами антиоксидантов — Е и С — на течение болезни Альцгеймера.



Исследовалось состояние здоровья и образ жизни большой группы лиц в возрасте старше 65 лет на протяжении 1996−1997 и затем повторно 1998−2000 годов.



Примерно 17% участников исследования регулярно принимали препараты или пищевые добавки, содержащие высокие дозы витаминов Е и С. Установлено, что эта группа людей отличалась лучшими показателями общего здоровья, умственной деятельности и половой активности по сравнению с теми, кто не принимал подобных препаратов.



Авторы пришли к следующим выводам:

§ Совместное применение высоких доз витаминов Е (1000 IU в сутки и более) и С (500−1000 мг в сутки и более) уменьшает риск развития болезни Альцгеймера.

§ Изолированное применение только витамина Е или С, даже в высоких дозах, а также обычных мультивитаминов, содержащих рекомендованные дневные нормы витаминов Е (до 22 IU или 15 мг) и С (до 75−90 мг), не уменьшает вероятности развития болезни Альцгеймера.

§ Защитное действие высоких доз витамина Е может усиливаться небольшими дозами витамина С, содержащимся в поливитаминах.

Результаты данного исследования нельзя рекомендовать к широкому применению в настоящее время. Полученные данные следует считать предварительными. Только масштабные исследования, охватывающие многие научные центры, позволят получить достоверные результаты.

Кроме того, необходимо определить оптимальные дозы витаминов, разработать рациональный режим их приема. Ведь прием столь высоких доз аскорбиновой кислоты (витамина С) может быть небезопасным в таком возрасте.

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