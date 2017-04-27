Трамп предлагает резко сократить ставки корпоративного налога

Президент США Дональд Трамп предложит компаниям максимальную ставку корпоративного налогообложения в 15% вместо 39,6%, а также порекомендует плоский 10-процентный налог на возврат прибыли, полученной за рубежом.

Об этом заявил журналистам представитель американской администрации, которого цитирует агентство Reuters. По его словам, налоговый план Трампа будет включать максимальный налог в 15% на прибыль так называемых компаний сквозного налогообложения.

Примерами таких юридических лиц являются компании с ограниченной ответственностью, партнерства и так называемые корпорации типа S. Прибыль таких компаний облагается налогом как личный доход партнеров или владельцев юрлица. Большинство компаний США работают по такой схеме, чтобы избежать двойного налогообложения, когда налоги начисляются и на прибыль корпорации, и на дивиденды акционерам.

Плоский 10-процентный налог на возврат прибыли призван помочь вернуть сотни миллиардов долларов, которые американские компании заработали за рубежом и опасаются возвращать их обратно из-за высокого налога на прибыль в США. Похожую меру предлагал предыдущий президент Барак Обама, но этот план провалился в конгрессе.

Инф. finance.ua