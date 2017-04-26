“Видавництво Старого Лева” выпустит две книги выдающегося американского писателя Эрнеста Хемингуэя. Это будут его романы “Старик и море” и “Фиеста. И взойдет солнце”, передает УНН со ссылкой на Сultprostir.
“Видавництво Старого Лева” выпустит две книги выдающегося американского писателя Эрнеста Хемингуэя. Это будут его романы “Старик и море” и “Фиеста. И взойдет солнце”. Презентация книг состоится в рамках Книжного Арсенала.
Перевод романа “Старик и море” осуществил Владимир Митрофанов, а харьковская художница Саша Шульц дополнила издание иллюстрациями. Роман “Фиеста. И восходит солнце” было переведено известным украинским переводчиком Виктором Морозовым, а оформлением занялась художница из Львова — Оксана Йорш.
Этими изданиями “Видавництво Старого Лева” планирует начать издание всех произведений известного американского писателя и публициста, произведения которого, кстати публикуются Украинский впервые после обретения независимости.
Эрнест Хемингуэй — один из крупнейших писателей ХХ века. В 1954 году он был удостоен Нобелевской премии по литературе, а в 1952-м — Пулитцеровской премии за повесть “Старик и море”.
Алёна Мазуренко
Источник: УНН