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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Романы Э.Хемингуэя на украинском представлят на Книжном Арсенале
    Опубликовано: 2017-04-26 18:00:49

    “Видавництво Старого Лева” выпустит две книги выдающегося американского писателя Эрнеста Хемингуэя. Это будут его романы “Старик и море” и “Фиеста. И взойдет солнце”, передает УНН со ссылкой на Сultprostir.
    “Видавництво Старого Лева” выпустит две книги выдающегося американского писателя Эрнеста Хемингуэя. Это будут его романы “Старик и море” и “Фиеста. И взойдет солнце”. Презентация книг состоится в рамках Книжного Арсенала.
    Перевод романа “Старик и море” осуществил Владимир Митрофанов, а харьковская художница Саша Шульц дополнила издание иллюстрациями. Роман “Фиеста. И восходит солнце” было переведено известным украинским переводчиком Виктором Морозовым, а оформлением занялась художница из Львова — Оксана Йорш.
    Этими изданиями “Видавництво Старого Лева” планирует начать издание всех произведений известного американского писателя и публициста, произведения которого, кстати публикуются Украинский впервые после обретения независимости.
    Эрнест Хемингуэй — один из крупнейших писателей ХХ века. В 1954 году он был удостоен Нобелевской премии по литературе, а в 1952-м — Пулитцеровской премии за повесть “Старик и море”.

    Алёна Мазуренко

    Источник: УНН

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