Ученые нашли способ победить рак, используя кожу человека Опубликовано: Группа ученых из университета Оксфорда обнаружила способ трансформирования клеток кожи в особые клетки иммунной системы, способные бороться с раком. Методика, кажущаяся просто фантастической, уже успела зарекомендовать себя на практике в ходе предварительных исследований.



Пока позитивная динамика была достигнута в лабораторных условиях, поэтому о разработке новой методики терапии раковых заболеваний речь не идет – отмечают исследователи. Однако новое открытие открывает весьма широкие перспективы, одной из которых в частности является давняя мечта медиков – создание вакцины от рака.



Ученые анализировали так называемые дендритные клетки, которые представляют собой часть иммунной системы в нашем организме. Эти клетки сами по себе никак не атакуют раковые опухоли, и попытки ученых модифицировать их таким образом, чтобы изменить эту ситуацию в последние годы предпринимались все чаще. В каждом исследовании брались клетки из крови человека. В новой работе исследователи несколько изменили подход к решению поставленной задачи, и взяли за основу дендритные клетки из человеческой кожи. В результате применения последних достижений науки в области исследования стволовых клеток, ученым удалось изменить структуру дендритных клеток таким образом, что они оказались способны производить клетки иммунной системы активные против раковых заболеваний.



Иными словами была получена возможность усовершенствовать человеческую иммунную систему таким образом, чтобы она самостоятельно могла побеждать злокачественные опухоли. Теоретически, если группу модифицированных дендритных клеток, взятых из кожи пациента, ввести ему в кровь, то в короткие сроки они перестроят работу всей иммунной системы, позволив ей не только победить уже возникшие опухоли, но и предотвратить их появление в дальнейшем. Таким образом, речь идет о вакцине, однако сами ученые пока не спешат делать выводы – уже не раз случалось, что успешные результаты лабораторных тестирований не подтверждались на практике. Перед тем как использовать новую методику на людях, будет проведена серия тестов на животных, и ученые сами не исключают, что серьезные трудности могут возникнуть уже на этой стадии опытов.

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