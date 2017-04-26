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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Лысые мужчины менее подвержены возникновению рака простаты
    Опубликовано: 2017-04-26 15:44:36

    Облысение может иметь и хорошие стороны. Ученые установили, что мужчины, теряющие свою шевелюру к 30 годам, менее подвержены возникновению рака простаты, сообщает ВВС.

    Исследователи из University of Washington School of Medicine изучили 2000 мужчин в возрасте от 40 до 47 лет. Специалисты сравнили уровень заболеваемости раком простаты у тех участников, чьи волосы к 30 годам стали более редкие, но они не облысели, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

    Оказалось, что у мужчин, имеющих лысину на макушке головы, также как у полностью лысых, риск возникновения рака простаты был ниже от 29% до 45% по сравнению с мужчинами, у которых оставалась густая шевелюра на голове.

    По мнению специалистов, такая тенденция может быть связана с более высоким уровнем мужского полового гормона тестостерона у тех, кто рано теряет волосяной покров на голове, что приводит к защитному эффекту от рака простаты. Результаты исследования были опубликованы в свежем номере the journal Cancer Epidemiology.

    medicinform.net

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