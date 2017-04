Лысые мужчины менее подвержены возникновению рака простаты Опубликовано: Облысение может иметь и хорошие стороны. Ученые установили, что мужчины, теряющие свою шевелюру к 30 годам, менее подвержены возникновению рака простаты, сообщает ВВС. Исследователи из University of Washington School of Medicine изучили 2000 мужчин в возрасте от 40 до 47 лет. Специалисты сравнили уровень заболеваемости раком простаты у тех участников, чьи волосы к 30 годам стали более редкие, но они не облысели, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net Оказалось, что у мужчин, имеющих лысину на макушке головы, также как у полностью лысых, риск возникновения рака простаты был ниже от 29% до 45% по сравнению с мужчинами, у которых оставалась густая шевелюра на голове. По мнению специалистов, такая тенденция может быть связана с более высоким уровнем мужского полового гормона тестостерона у тех, кто рано теряет волосяной покров на голове, что приводит к защитному эффекту от рака простаты. Результаты исследования были опубликованы в свежем номере the journal Cancer Epidemiology. medicinform.net Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.