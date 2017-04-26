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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Жестикуляция помогает улучшить развитие речи у детей с замедленным развитием
    Опубликовано: 2017-04-26 14:44:24

    У детей, страдающих замедленным развитием речи, улучшается ее развитие, если мамы в общении с ними активно жестикулируют. Однако богатая жестикуляция не ускоряет развитие тех детей, которые и так нормально овладевают речевыми навыками, утверждают британские психологи, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

    Специалисты исследовали то, как жестикуляция матерей в процессе общения с маленькими детьми, имеющими задержки в развитии речи, влияет на овладение малышами речевых навыков. В течение двух лет исследователи обучали матерей специальному языку жестов. Каждый из изученных жестов в общении с ребенком следовало использовать для обозначения одного и того же явления, действия или предмета (например, «пить» или «птичка»). Исследуя параллельно развитие детей в семьях, где матери прошли инструктаж, и контрольную группу малышей, матери которых не посещали курсы, ученые обнаружили, что дети в экспериментальной группе обладали гораздо большим словарным запасом.

    Также, матери, использовавшие жесты в общении с ребенком, заметили, что быстрее и гораздо лучше научились понимать своего ребенка, его желания, которые он еще не мог выразить словами.

    По мнению психологов, связь между жестами и словами очень тесна. Они планируют распространить свой опыт по всей стране через центры Sure Start, которые помогают детям с различными задержками в развитии догнать своих сверстников.

    medicinform.net

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