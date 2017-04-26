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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • В Евросоюзе ужесточили контроль над огнестрельным оружием
    Опубликовано: 2017-04-26 13:00:38

    Гражданским лицам запретят приобретать полуавтоматическое оружие.

    Совет ЕС принял во вторник директиву о контроле над приобретением огнестрельного оружия и его владением. Пересматривается и дополняется существующая Директива 91/477/ECC.

    "Новая директива об огнестрельном оружии предусматривает более строгий контроль за приобретением огнестрельного оружия и его владением, в частности, чтобы преступные группы или террористы не злоупотребляли существующими законными каналами и нормативными установками", — заявил в коммюнике министр внутренних дел и национальной безопасности председательствующей в ЕС Мальты Кармело Абела.

    Вносимые директивой поправки в законодательство ЕС продиктованы рисками для общественной безопасности и анализом недавних терактов, нацелены главным образом на улучшение отслеживаемости огнестрельного оружия (координацию маркировки и регистрации). Они касаются переделки оружия из травматического, сигнального, пневматического и даже бутафорского в боевое.

    Более строгие правила приобретения и владения введены для наиболее опасных видов оружия. В частности, гражданским лицам запрещено приобретать полуавтоматическое оружие. Так, некоторое опасное полуавтоматическое огнестрельное оружие теперь добавлено в категорию А, и таким образом запрещено для использования в гражданских целях. Речь идет о коротких полуавтоматах с магазинами более 20 патронов и длинных полуавтоматах с магазинами 10 и более патронов.

    Директива вступит в силу после совместного подписания Советом ЕС и Европарламентом и через 20 дней после ее публикации в официальном журнале ЕС.

    Инф. delo.ua

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