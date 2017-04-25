Увлечение танцами доводит до расстройства психики

Дети, активно занимающиеся танцами, более других подвержены заболеванию анорексией — нарушением психики, проявляющимся полной потерей аппетита.

К такому заключению пришли американские врачи. Как показали исследования, проведенные в Университете штата Миннесота, распространенность анорексии среди детей, профессионально занимающихся танцами или же просто увлекающихся ими, оказывается в 5−6 раз выше, чем в среднем.

По мнению ученых, это объясняется желанием детей и подростков (в первую очередь девушек) «поддерживать фигуру», которое постепенно переходит в привычку постоянно сдерживать себя в еде. Через некоторое время, уже во взрослом возрасте, эта привычка становится причиной развития психического расстройства.



medicus.ru