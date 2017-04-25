  • Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ НОВОСТЕЙ
  • Фотогалереи
  • Реклама
  • Контакты
  • Вопрос юристу
  • RSS feed
  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Зарядка не спасает от последствий полноты
    Опубликовано: 2017-04-25 20:24:31

    Физические упражнения не могут полностью нейтрализовать вред, наносимый здоровью избыточным весом. Такой вывод сделали исследователи из Гарвардского Университета.


    Как показали проведенные ими исследования, вероятность преждевременной смерти для человека, страдающего избыточным весом и при этом пытающимся «сбросить» его с помощью физических упражнений, все равно оказывается выше, чем для здорового.

    Хотя спорт все же приносит определенную пользу. Так, например, как показали ученые, если страдающий избыточным весом человек занимается спортом менее 3.5 часов в неделю, вероятность его преждевременной смерти повышается на 142%, а если он уделяет спорту более 3.5 часов в неделю — на 91%.

    medicus.ru

    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E-NEWS.COM.UA" обязательна.
    Версия для печати



    E-NEWS.COM.UA

    Электронная почта проекта: info@e-news.com.ua
    Тел.: +380-50-441-7388

    bigmir)net TOP 100

    Яндекс.Метрика
    Яндекс цитирования
    		© E-NEWS.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании материалов сайта в печатном или электронном виде активная ссылка на www.e-news.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат www.e-news.com.ua.