Зарядка не спасает от последствий полноты

Физические упражнения не могут полностью нейтрализовать вред, наносимый здоровью избыточным весом. Такой вывод сделали исследователи из Гарвардского Университета.



Как показали проведенные ими исследования, вероятность преждевременной смерти для человека, страдающего избыточным весом и при этом пытающимся «сбросить» его с помощью физических упражнений, все равно оказывается выше, чем для здорового.

Хотя спорт все же приносит определенную пользу. Так, например, как показали ученые, если страдающий избыточным весом человек занимается спортом менее 3.5 часов в неделю, вероятность его преждевременной смерти повышается на 142%, а если он уделяет спорту более 3.5 часов в неделю — на 91%.



medicus.ru