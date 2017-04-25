Великобритания: зачем мужчине следить за собой

Мастерски выщипанные брови высоко поднялись, когда было объявлено, что современные мужчины в Великобритании начали вести себя как женщины в том, что касается ухода за внешностью. В обществе «метросексуалов» мужчины так же спокойно выбирают себе увлажняющий крем и гель для волос в отделе косметики, как и следующий напиток в пабе. Дошло до того, что стоимость мужской индустрии ухода за внешностью составила 1,3 млрд фунтов в год – почти столько же тратят на себя женщины, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net



Но действительно ли это так? Исследование, проведенное маркетинговой фирмой Mintel, доказывает, что британским мужчинам еще далеко до того, чтобы свыкнуться с идеей личного ухода. Большинство опрошенных сказали, что стараются как можно меньше времени проводить в душе и не любят тратить деньги на что-то, кроме базовых гигиенических средств.



Более половины из 990 опрошенных мужчин сказали, что тратят меньше 15 минут в день на уход за своей внешностью. Четверть из них заскакивают в душ буквально на 10 минут. Треть – никогда не пользуются обычным дезодорантом, а 96% не волнуют волосы на теле. Только один из пяти проявил интерес к товарам гигиены и улучшению собственной внешности.

Джеймс Маккой, аналитик из компании Mintel, сказал: «Больше десяти лет промышленность предрекала стремительный рост потребления товаров для мужской гигиены, основываясь на предположении, что все больше мужчин заботятся о своей внешности».

«На самом деле за последние пять лет рынок вырос на незначительные 20%, потому что мужчины неохотно принимают расширившийся ассортимент товаров по уходу за собой, которые всегда были прерогативой женщин».

Продажа товаров по уходу за кожей выросла в пять раз по сравнению с 1998 годом, чему немало поспособствовали знаменитости, такие, как Дэвид Бэкхем и Джуд Лоу, и телепередачи, такие, как Queer Eye for the Straight Guy, где геи давали геретосексуальным мужчинам советы о моде и красоте.

Но хотя о «метросексуалах» много говорят (понимая под этим категорию мужчин, живущих в крупных городах, профессионалов, которые много времени и денег тратят на свою внешность), большинство мужчин совершенно игнорируют индустрию красоты.

Менеджер отдела маркетинга фирмы Nivea Джоанна Минц объясняет это тем, что соответствующий рынок только что начал отрабатывать свою рекламную стратегию. «У мужчины более утилитарный подход к гигиеническим товарам, – объясняет она. – Им не нужна техническая информация о том, что именно содержится в продукте и как это отражается на внешности. Им нужно что-то простое, что выполняло бы свои функции: если у них сухая кожа, они используют увлажняющий крем. Все просто».

Фил Хилтон, редактор журнала для мужчин Nuts, согласен: «Одно из основных различий между мужчинами и женщинами в том, что женщины оптимистично надеются выглядеть и пахнуть фантастически. Мужчины думают о том, как минимизировать ущерб, чтобы не выглядеть так, как будто они спали на скамейке в парке, и чтобы человек из отдела по работе с персоналом не сказал им, что они создают проблему в офисе».

Аналитики считают, что эта индустрия будет продолжать развиваться, и рассчитывают на то, что новое поколение изживет в себе стереотип «мачо». Но пока что рано беспокоиться, что мужчины будут ходить в общественную уборную группами, чтобы поправить макияж.



medicus.ru