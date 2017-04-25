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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Демократия полезна для здоровья, доказали ученые
    Опубликовано: 2017-04-25 18:44:51

    Испанские ученые из лаборатории здравоохранения Университета Аликанте установили, что политическая система имеет отчетливое влияние на психическое и физическое здоровье людей, пишет авторитетное британское издание British Medical Journal.


    В современном мире ученые обращают внимание на то, что человек, живущей при стабильной политической системе с высоким уровнем материального достатка чувствует себя лучше и болеет меньше. Особую роль играет и наличие общественных свобод в обществе, а также права на политическое самоопределение, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net


    British Medical Journal отмечает, что ранее оценки состояния здоровья жителей разных стран проводились лишь на основе их материального благополучия, в частности достаточности продовольственной корзины. Однако с середины прошлого века в Великобритании медики попытались установить зависимость между состоянием здоровья популяции и нахождением у власти лейбористов либо консерваторов. Результаты этих исследований не получили широкого резонанса.
    Сегодня British Medical Journal обращает внимание на работу группы испанских ученых из. Ученые из Испании в свою очередь проследили четкую связь между социально-политическим строем в государстве и состоянием здоровья жителей.
    Ученые совместно с организацией Freedom House составили рейтинг государств по уровню «политического комфорта». 45% государств отнесены в рейтинге к «свободным», 32% к «условно свободным» и 24% к «несвободным».
    Основные медицинские показатели, такие как продолжительность жизни, детская смертность и другие оказались лучше именно в первой группе стран. Исключительно характерна динамика медицинских показателей в странах, переместившихся в середине прошлого века из категории «несвободных» в «свободные» — Испании, Греции, Португалии.

    medicus.ru

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