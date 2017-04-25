Демократия полезна для здоровья, доказали ученые

Испанские ученые из лаборатории здравоохранения Университета Аликанте установили, что политическая система имеет отчетливое влияние на психическое и физическое здоровье людей, пишет авторитетное британское издание British Medical Journal.



В современном мире ученые обращают внимание на то, что человек, живущей при стабильной политической системе с высоким уровнем материального достатка чувствует себя лучше и болеет меньше. Особую роль играет и наличие общественных свобод в обществе, а также права на политическое самоопределение, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net



British Medical Journal отмечает, что ранее оценки состояния здоровья жителей разных стран проводились лишь на основе их материального благополучия, в частности достаточности продовольственной корзины. Однако с середины прошлого века в Великобритании медики попытались установить зависимость между состоянием здоровья популяции и нахождением у власти лейбористов либо консерваторов. Результаты этих исследований не получили широкого резонанса.

Сегодня British Medical Journal обращает внимание на работу группы испанских ученых из. Ученые из Испании в свою очередь проследили четкую связь между социально-политическим строем в государстве и состоянием здоровья жителей.

Ученые совместно с организацией Freedom House составили рейтинг государств по уровню «политического комфорта». 45% государств отнесены в рейтинге к «свободным», 32% к «условно свободным» и 24% к «несвободным».

Основные медицинские показатели, такие как продолжительность жизни, детская смертность и другие оказались лучше именно в первой группе стран. Исключительно характерна динамика медицинских показателей в странах, переместившихся в середине прошлого века из категории «несвободных» в «свободные» — Испании, Греции, Португалии.



medicus.ru