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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Плаксы рискуют «остаться» без умственных способностей
    Опубликовано: 2017-04-25 18:24:39

    По результатам последних исследований австралийских ученых было установлено, что маленькие дети в возрасте старше 3 месяцев, которые подолгу плачут без видимых причин, в будущем чаще показывают более низкий балл на тесте IQ, свидетельствующий об умственных способностях, по сравнению со спокойными младенцами.


    Медики объясняют это явление небольшим нарушением со стороны нервной системы, которые и становятся причиной капризов таких малышей.

    Впоследствии голосистые дети также чаще получают замечание за нарушения школьной дисциплины.

    medicus.ru

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