Плаксы рискуют «остаться» без умственных способностей

По результатам последних исследований австралийских ученых было установлено, что маленькие дети в возрасте старше 3 месяцев, которые подолгу плачут без видимых причин, в будущем чаще показывают более низкий балл на тесте IQ, свидетельствующий об умственных способностях, по сравнению со спокойными младенцами.



Медики объясняют это явление небольшим нарушением со стороны нервной системы, которые и становятся причиной капризов таких малышей.

Впоследствии голосистые дети также чаще получают замечание за нарушения школьной дисциплины.



medicus.ru