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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Северодонецкая епархия отметила первый юбилей
    Опубликовано: 2017-04-25 15:09:06

    Ярким праздником на Луганщине стало в эти дни 10-летие Северодонецкой епархии. Оно отмечалось во всех приходах. А в Северодонецком областном музыкальном училище имени Сергея Прокофьева прошло торжество, посвященное первой юбилейной дате.
    В программу вошли тематические выставки, официальные приветствия, поздравления от руководства области, награждение тех, кто восстанавливал тут духовную жизнь. Главе епархии, Высокопреосвященнейшему архиепископу Северодонецкому и Старобельскому Никодиму была вручена почетная награда "За развитие региона". Так отмечены его мудрое архипастырское служение, молитвенная поддержка всей Луганщины.
    - Образование новой епархии стало действительно историческим событием в жизни святой Украинской Православной Церкви и Луганской земли, - сказал Владыка. - Оно сыграло большую роль в становлении и укреплении православия в нашем крае.
    Многие храмы на Луганщине появились именно за последние годы. Кафедральный собор в Северодонецке сооружали, что называется, всем миром
    На празднике отмечалось, что десять лет деятельности епархии - это время неутомимого духовного труда, созидания и нелегких испытаний, которые выпали на долю Луганщины. И сегодня, как никогда, вера и духовные ценности нужны людям. Их утомленные сердца открыты добру и милосердию.
    Священнослужители много делают для сохранения межконфессионального мира. В этом церковь поддерживают и государственные органы, и общественность. По благословению Предстоятеля УПЦ, Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия их представителям были вручены награды за заслуги перед Украинской Православной Церковью. 
    Продолжением торжеств стал большой концерт, подготовленный силами сводного хора храмов Северодонецка, коллективов и солистов музыкального училища. Он проходил в возвышенной атмосфере. В завершении сводный хор и симфонический оркестр исполнили финал оратории «Страсти по Матфею» и пасхальный тропарь «Христос Воскресе».
    В юбилейные дни прошли и встречи духовенства с мирянами разных возрастов.
    Семен Перцовский

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