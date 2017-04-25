Северодонецкая епархия отметила первый юбилей Опубликовано: Ярким праздником на Луганщине стало в эти дни 10-летие Северодонецкой епархии. Оно отмечалось во всех приходах. А в Северодонецком областном музыкальном училище имени Сергея Прокофьева прошло торжество, посвященное первой юбилейной дате.

В программу вошли тематические выставки, официальные приветствия, поздравления от руководства области, награждение тех, кто восстанавливал тут духовную жизнь. Главе епархии, Высокопреосвященнейшему архиепископу Северодонецкому и Старобельскому Никодиму была вручена почетная награда "За развитие региона". Так отмечены его мудрое архипастырское служение, молитвенная поддержка всей Луганщины.

- Образование новой епархии стало действительно историческим событием в жизни святой Украинской Православной Церкви и Луганской земли, - сказал Владыка. - Оно сыграло большую роль в становлении и укреплении православия в нашем крае.

Многие храмы на Луганщине появились именно за последние годы. Кафедральный собор в Северодонецке сооружали, что называется, всем миром

На празднике отмечалось, что десять лет деятельности епархии - это время неутомимого духовного труда, созидания и нелегких испытаний, которые выпали на долю Луганщины. И сегодня, как никогда, вера и духовные ценности нужны людям. Их утомленные сердца открыты добру и милосердию.

Священнослужители много делают для сохранения межконфессионального мира. В этом церковь поддерживают и государственные органы, и общественность. По благословению Предстоятеля УПЦ, Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия их представителям были вручены награды за заслуги перед Украинской Православной Церковью.

Продолжением торжеств стал большой концерт, подготовленный силами сводного хора храмов Северодонецка, коллективов и солистов музыкального училища. Он проходил в возвышенной атмосфере. В завершении сводный хор и симфонический оркестр исполнили финал оратории «Страсти по Матфею» и пасхальный тропарь «Христос Воскресе».

В юбилейные дни прошли и встречи духовенства с мирянами разных возрастов.

Семен Перцовский Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

