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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Как подтвердить подписку ребенка
    Опубликовано: 2017-04-25 15:08:11

    На вопросы переселенцев в рамках программы «Скорая юридическая помощь» отвечает юрист Ассоциации «Восточное партнерство» Денис Шахбазьян.
    Довольно часто в МОО «Луганское землячество» обращаются переселенцы с вопросами, касающимися восстановления или оформления прописки. Поскольку встречаются разные ситуации, то и подходы в решении этого вопроса, по мнению юриста, нужно выбирать, исходя из ситуации:
    - Нашему ребенку  15 лет, нужно получить паспорт. Сын находиться на подконтрольной Украине территории, а прописан в Луганске. Обратились  в миграционную службу, собрали все необходимые документы, но для подтверждения факта регистрации ребенка требуют форму  из жэка. Получить эту форму нет возможности. Подскажите, что делать? – спрашивает Анна С., переселенка из Луганска.
    - Подтверждением прописки гражданина может быть домовая книга, в которую он должен быть вписан. Если ребенка туда не вписывали, то необходим оригинал книги, паспорта родителей с пропиской и свидетельство о рождении ребенка. На основании этих документов миграционная служба должна внести прописку в паспорт ребенка.
    Напоминаем, проект Луганского землячества «Скорая юридическая помощь» продолжает свою работу. Все, кому нужна компетентная консультация юриста, могут обратиться за помощью по тел.: 050-762-36-29.
    Пресс-служба МОО «Луганское землячество»

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