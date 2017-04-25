На вопросы переселенцев в рамках программы «Скорая юридическая помощь» отвечает юрист Ассоциации «Восточное партнерство» Денис Шахбазьян.
Довольно часто в МОО «Луганское землячество» обращаются переселенцы с вопросами, касающимися восстановления или оформления прописки. Поскольку встречаются разные ситуации, то и подходы в решении этого вопроса, по мнению юриста, нужно выбирать, исходя из ситуации:
- Нашему ребенку 15 лет, нужно получить паспорт. Сын находиться на подконтрольной Украине территории, а прописан в Луганске. Обратились в миграционную службу, собрали все необходимые документы, но для подтверждения факта регистрации ребенка требуют форму из жэка. Получить эту форму нет возможности. Подскажите, что делать? – спрашивает Анна С., переселенка из Луганска.
- Подтверждением прописки гражданина может быть домовая книга, в которую он должен быть вписан. Если ребенка туда не вписывали, то необходим оригинал книги, паспорта родителей с пропиской и свидетельство о рождении ребенка. На основании этих документов миграционная служба должна внести прописку в паспорт ребенка.
Напоминаем, проект Луганского землячества «Скорая юридическая помощь» продолжает свою работу. Все, кому нужна компетентная консультация юриста, могут обратиться за помощью по тел.: 050-762-36-29.
Пресс-служба МОО «Луганское землячество»
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Как подтвердить подписку ребенка
Опубликовано: 2017-04-25 15:08:11
На вопросы переселенцев в рамках программы «Скорая юридическая помощь» отвечает юрист Ассоциации «Восточное партнерство» Денис Шахбазьян.
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