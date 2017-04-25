Генеральный директор ЮНЕСКО представила первое руководство по политике в области «Просвещения по вопросам Холокоста и предотвращения геноцида» на заседании ассамблеи Всемирного еврейского конгресса

Сегодня Генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова представила новое руководство для педагогов по вопросам просвещения в области Холокоста и, в более широком смысле, геноцида и массовых зверств. В своём выступлении перед участниками 15-го пленарного заседания ассамблеи Всемирного еврейского конгресса в Нью-Йорке Генеральный директор ЮНЕСКО охарактеризовала руководство как важный инструмент, направленный на содействие преподаванию истории геноцида и массовых зверств в целях поддержания мира.

«С помощью этого инновационного и единственного в своём роде руководства ЮНЕСКО обращается к будущим поколениям лидеров, учителей и граждан всего мира. Мы должны расширять права и возможности будущих поколений с помощью изучения уроков Холокоста, обеспечить наших детей и внуков необходимыми инструментами, чтобы одержать победу над нетерпимостью и ненавистью, фанатизмом и антисемитизмом, расизмом и предрассудками», - заявила г-жа Бокова.

Руководство под названием «Просвещение по вопросам Холокоста и предотвращения геноцида» является первым шагом в череде проектов, реализуемых в партнёрстве с Мемориальным музеем Холокоста в США и при поддержке Министерства иностранных дел Канады. Новое руководство предназначено стать источником информации для разработчиков политики и учебных программ, а также составителей учебников с целью поощрения и укрепления образования по вопросам Холокоста и предотвращению геноцида. Публикация ЮНЕСКО предлагает эффективные меры и рекомендации по продвижению обсуждения этой темы в школах.

Это руководство направлено на то, чтобы помочь молодым людям лучше осознать исторические условия, которые привели к разжиганию насилия. Несмотря на то, что исследование проблем прошлого является нелёгкой задачей, понимание причин возникновения этих явлений необходимо для осознания учащимися истоков предрассудков, развития их критического мышления и содействия в отвержении ими любых форм расизма, антисемитизма и предрассудков.

«ЮНЕСКО является единственной организацией системы ООН, которая реализует специализированную глобальную учебную программу по истории Холокоста как средства борьбы с современными формами антисемитизма», - заявила Генеральный директор ЮНЕСКО. «В основу нашей деятельности мы ставим борьбу с ксенофобией, расизмом и антисемитизмом. Я уверена, что образование, культура и знания в современном мире стали основными факторами безопасности в деле искоренения насильственного экстремизма, основанного на искаженных толкованиях веры или истории».

Присутствующий на заседании Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций Антониу Гутерриш заявил, что он будет стоять на переднем фронте борьбы с антисемитизмом. Кроме того, в своём видеообращении к участникам заседания президент США Дональд Трамп говорил о необходимости борьбы с новыми формами антисемитизма.

Всемирный еврейский конгресс — это международная организация, представляющая еврейские общины и ассоциации в 100 странах мира. Он является официальным партнёром ЮНЕСКО с 1962 года. На 15-м пленарном заседании Ассамблеи Конгресса собрались более 600 лидеров и представителей еврейских общин для оценки и обсуждения основных глобальных проблем, вызывающих озабоченность международного сообщества, в том числе антисемитизм и рост экстремистских политических движений.