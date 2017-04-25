Реформам в Україні не вистачає структурованості та націленості на результат Опубликовано: В Україні життєво необхідні зміни: як в царині якості роботи інститутів влади, так і серйозних структурних реформ, які стосуються модернізації економіки, підвищення її конкурентоздатності. Дуже болючим для суспільства та економіки є низький рівень життя громадян, який за своїми параметрами поступається всім європейським країнам. Діловий та інвестиційний клімат також в очікуванні умов для розвитку. Тому реформи, що проводяться, не повинні бути «сирими» чи приуроченими під черговий транш, а давати відчутний результат для громадян, бізнесу, інвесторів. На цьому наголосив президент УСПП Анатолій Кінах у прямому ефірі столичного радіо.

«На жаль, поняття «реформа» в країні дуже дискредитовано. Це тенденція не тільки останніх 2-3 років. Якихось відчутних результатів реформ саме для людей, а для них вони і проводяться, немає. Тому наразі громадяни не відчувають впевненості в завтрашньому дні. Даний фактор негативно впливає на економічні процеси, є однією з причин трудової і навіть бізнес міграції», – заявив президент УСПП Анатолій Кінах.

За ним, необхідно підвищувати професіоналізм та відповідальність в державних інститутах влади, котрі повинні бути відкритими до діалогу із бізнесом, громадськістю, роз’яснювати суть своїх ініціатив, формувати довіру суспільства. І головне – прораховувати їх результати, оприлюднювати техніко-економічне обґрунтування: що і на якому етапі зміниться, чи корелюється це з сучасними реаліями на внутрішньому ринку.

«В даному плані турбує намагання провести справді необхідні реформи форсовано, «приурочивши» їх до отримання чергового траншу МВФ. Поки в суспільстві немає розуміння суті таких змін, якщо вони з ним не погоджені, то і довіра до цих реформ буде низькою. А нам потрібні не «показушні» новації, а справді оновлення важко працюючих систем – наприклад, пенсійної, з тим, щоб зріс добробут громадян, а держава зняла з себе величезні дотаційні навантаження», – переконаний лідер ділової спільноти.

УСПП, їх партнери з національних бізнес-об’єднань пропонують уряду зосередитись на створенні та реалізації програм економічного та галузевого розвитку з опорою на внутрішній потенціал. Перші кроки зроблено – до прикладу, Національний комітет з промислового розвитку, очолюваний прем’єр-міністром, прийняв рішення про підтримку національних виробників сільськогосподарської техніки. Серед запланованого – модернізація Укрзалізниці, середньостроковий план розвитку якої має бути представлений.

Підтримав уряд і пропозицію УСПП і його партнерів провести спеціальне засідання Кабміну спільно з Нацбанком щодо проблеми доступу підприємництва до кредитних ресурсів. Презентована перша експортна стратегія.

«Саме в цьому напрямку потрібно рухатись – в державно-приватному партнерстві реалізовувати програми, що створять стабільні точки росту економіки. Бо ходити по світу з простягнутою рукою – не вихід. Необхідні системні внутрішні реформи, але не «сирі» під черговий займ, а виважені і результативні», – наголосив А.Кінах. Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

