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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Выборы во Франции: победа Макрона принесла богатейшим европейцам 27 млрд долларов
    Опубликовано: 2017-04-26 10:00:39

    Победа фаворита президентской гонки Эммануэля Макрона в первом туре выборов во Франции принесла богатейшим европейцам 27 млрд долларов в ходе торгов на европейских фондовых рынках, передает Bloomberg.

    В частности, по данным Bloomberg Billionaires Index, торги на европейских фондовых рынках в течение 24 апреля принесли участникам индекса из Европы увеличение капиталов на 2,6%, а сами рынки выросли до 17-месячных максимумов.

    Наибольшим приростом капитала отметился бизнесмен и один из самых богатый людей в мире Амансио Ортега, состояние которого за день увеличилось на 2,7 млрд долларов.

    Напомним, по данным опроса Elabe, проведенного для BFMTV, Макрон победит во втором туре выборов во Франции с 64% голосов, в то время как его соперница Марин ле Пен наберет только 36% голосов.

    Такой разрыв между кандидатами во втором туре объясняется тем, что 93% избирателей Бенуа Амона и 77% избирателей Жан-Люка Меланшона собираются голосовать во втором туре за Макрона.

    Инф. finance.ua

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