Выборы во Франции: победа Макрона принесла богатейшим европейцам 27 млрд долларов

Победа фаворита президентской гонки Эммануэля Макрона в первом туре выборов во Франции принесла богатейшим европейцам 27 млрд долларов в ходе торгов на европейских фондовых рынках, передает Bloomberg.

В частности, по данным Bloomberg Billionaires Index, торги на европейских фондовых рынках в течение 24 апреля принесли участникам индекса из Европы увеличение капиталов на 2,6%, а сами рынки выросли до 17-месячных максимумов.

Наибольшим приростом капитала отметился бизнесмен и один из самых богатый людей в мире Амансио Ортега, состояние которого за день увеличилось на 2,7 млрд долларов.

Напомним, по данным опроса Elabe, проведенного для BFMTV, Макрон победит во втором туре выборов во Франции с 64% голосов, в то время как его соперница Марин ле Пен наберет только 36% голосов.

Такой разрыв между кандидатами во втором туре объясняется тем, что 93% избирателей Бенуа Амона и 77% избирателей Жан-Люка Меланшона собираются голосовать во втором туре за Макрона.

Инф. finance.ua