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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Столица готова к проведению Евровидения-2017 - КГГА
    Опубликовано: 2017-04-25 18:00:45

    Город Киев полностью готов к проведению Евровидения-2017 в мае этого года. Об этом во время пресс-конференции заявил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Алексей Резников, передает корреспондент УНН.
    “Город Киев абсолютно готов к проведению Евровидения в мае 2017 года. Как мы говорили, Киев был готов, Киев есть готов, Киев будет готов”, — сказал он.
    Напомним, полуфиналы Евровидения-2017 состоятся 9 и 11 мая. Финал Евровидения-2017 — 13 мая.

    Валерия Иванова

    Источник: УНН

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