Столица готова к проведению Евровидения-2017 - КГГА Опубликовано: Город Киев полностью готов к проведению Евровидения-2017 в мае этого года. Об этом во время пресс-конференции заявил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Алексей Резников, передает корреспондент УНН.

“Город Киев абсолютно готов к проведению Евровидения в мае 2017 года. Как мы говорили, Киев был готов, Киев есть готов, Киев будет готов”, — сказал он.

Напомним, полуфиналы Евровидения-2017 состоятся 9 и 11 мая. Финал Евровидения-2017 — 13 мая. Валерия Иванова Источник: УНН Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

