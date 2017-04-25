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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Компания WOG в прошлом году заплатила почти 800 млн грн налогов
    Опубликовано: 2017-04-25 17:30:37

    По итогам прошлого года компания "ВОГ РИТЕЙЛ" выплатила почти 800 млн грн налогов и таким образом попала в тройку лидеров налогоплательщиков среди компаний, работающих в сфере розничной торговли. Об этом говорится в Вестнике ГФС, передает УНН.
    Так, по данным рейтинга, в 2016 году компания "ВОГ РИТЕЙЛ" выплатила 793 млн 702,8 тыс. грн налогов.
    Стоит также отметить, что по сравнению с 2015 годом, "ВОГ РИТЕЙЛ" увеличил сумму отчислений налогов в бюджет на 34%.
    Отметим, что согласно рейтингу, рядом с "ВОГ РИТЕЙЛ" в тройке лидеров налогоплательщиков среди компаний, работающих в сфере розничной торговли, расположились ООО "Эпицентр К" и ООО "АТБ-Маркет".
    На ступеньку ниже от компании "ВОГ РИТЕЙЛ" оказалась компания ЧАО "ОККО-Нефтепродукт", которая оплатила 749 млн 974,80 тыс. грн налогов в государственный бюджет.

    Петро Ивасюк

    Источник: УНН

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