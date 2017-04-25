Компания WOG в прошлом году заплатила почти 800 млн грн налогов Опубликовано: По итогам прошлого года компания "ВОГ РИТЕЙЛ" выплатила почти 800 млн грн налогов и таким образом попала в тройку лидеров налогоплательщиков среди компаний, работающих в сфере розничной торговли. Об этом говорится в Вестнике ГФС, передает УНН.

Так, по данным рейтинга, в 2016 году компания "ВОГ РИТЕЙЛ" выплатила 793 млн 702,8 тыс. грн налогов.

Стоит также отметить, что по сравнению с 2015 годом, "ВОГ РИТЕЙЛ" увеличил сумму отчислений налогов в бюджет на 34%.

Отметим, что согласно рейтингу, рядом с "ВОГ РИТЕЙЛ" в тройке лидеров налогоплательщиков среди компаний, работающих в сфере розничной торговли, расположились ООО "Эпицентр К" и ООО "АТБ-Маркет".

На ступеньку ниже от компании "ВОГ РИТЕЙЛ" оказалась компания ЧАО "ОККО-Нефтепродукт", которая оплатила 749 млн 974,80 тыс. грн налогов в государственный бюджет. Петро Ивасюк Источник: УНН Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

