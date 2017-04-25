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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Укрзалізниця не планирует повышать тарифы на проезд в 2017 году
    Опубликовано: 2017-04-25 15:30:31

    Стоимость проезда в поездах остается неизменной с июля 2014 года, речь только о возможном повышении тарифов на грузовые перевозки - Укрзалізниця.

    ПАО Укрзалізниця не планирует повышать тарифы на пассажирские перевозки с июня 2017 г. на 20%. Об этом сообщает пресс-служба компании.

    В Укрзалізниці подчеркивают, что информация о повышении стоимости проезда в пассажирских поездах, распространенная некоторыми СМИ, не соответствует действительности.

    "В проекте финансового плана на 2017 г., который готовится на рассмотрение правления Укрзалізниці, не планируется индексация тарифов на пассажирские перевозки. Стоимость проезда в поездах внутреннего дальнего следования остается неизменной с июля 2014 г.", - уточнили в компании.

    Дополнительный доход в размере около 7 млрд грн Укрзалізниця сможет получить в случае индексации тарифов на грузовые перевозки с июня этого года.

    Напомним, ранее член правления ПАО Укрзалізниця Иренеуш Василевский заявлял о том, что компания планирует повысить тарифы на грузоперевозки на 20-25% в 2017 г.

    ЛIГАБiзнесIнформ

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