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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Жизнь в деревне улучшает эмоциональное здоровье - ученые
    Опубликовано: 2017-04-25 14:45:22

    Американские ученые выяснили связь между провождением времени на свежем воздухе и улучшением настроения.

    Провождение длительного времени на природе (в деревне, - ред,) улучшает эмоциональное состояние человека. Об этом сообщает Daily Mail.

    В эксперименте ученых университета штата Орегон приняли участие 4500 человек, которые проживали недалеко от залива Пьюджет-Саунд, в штате Вашингтон.

    Там расположены города Сиэтл, Бельвью и Такома, а также здесь есть национальный парк Маунт-Рейнир.

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    В ходе исследования ученые решили оценить связь между положительными эмоциями в жизни людей и их связи с окружающей средой.

    Оценка проводилась по 13 пунктам, среди которых наличие доступа к природным ресурсам, эффективность снятия стресса на открытом воздухе, а также доверие к власти, которая отвечает за охрану природы.

    По итогам исследования выснилось, что 11 факторов положительно влияют на эмоциональное состояние человека.

    "Одно из основных мест заняло доверие к проводимой в регионе экологической политике и возможность (точнее ощущение наличия возможности) обычных граждан влиять на решения, которое принимают в этом регионе", - отмечается в сообщении.

    ЛIГАБiзнесIнформ

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