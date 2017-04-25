Жизнь в деревне улучшает эмоциональное здоровье - ученые

Американские ученые выяснили связь между провождением времени на свежем воздухе и улучшением настроения.

Провождение длительного времени на природе (в деревне, - ред,) улучшает эмоциональное состояние человека. Об этом сообщает Daily Mail.

В эксперименте ученых университета штата Орегон приняли участие 4500 человек, которые проживали недалеко от залива Пьюджет-Саунд, в штате Вашингтон.

Там расположены города Сиэтл, Бельвью и Такома, а также здесь есть национальный парк Маунт-Рейнир.

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В ходе исследования ученые решили оценить связь между положительными эмоциями в жизни людей и их связи с окружающей средой.

Оценка проводилась по 13 пунктам, среди которых наличие доступа к природным ресурсам, эффективность снятия стресса на открытом воздухе, а также доверие к власти, которая отвечает за охрану природы.

По итогам исследования выснилось, что 11 факторов положительно влияют на эмоциональное состояние человека.

"Одно из основных мест заняло доверие к проводимой в регионе экологической политике и возможность (точнее ощущение наличия возможности) обычных граждан влиять на решения, которое принимают в этом регионе", - отмечается в сообщении.

ЛIГАБiзнесIнформ