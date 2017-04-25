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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • МЭРТ предложило китайской CRIG строить метро в Киеве
    Опубликовано: 2017-04-25 14:30:16

    Минэкономразвития предложило китайской компании China Railway International Group участвовать в шести инфраструктурных проектах в Украине.

    Министерство экономического развития и торговли Украины предложило китайской компании China Railway International Group шесть инфраструктурных объектов для инвестирования. Об этом Минэкономразвития сообщило в своем Twitter.

    Среди потенциальных объектов, которые могут заинтересовать китайскую компанию названы строительство нового моста и четвертой линии метров в Киеве.

    Напомним, ранее сообщалось, что представители китайских инфраструктурных корпораций заинтересованы принять участие в строительстве четвертой ветки метро в Киеве, в том числе Подольско-Воскресенского моста. При этом название китайской компании не разглашалось.

    ЛIГАБiзнесIнформ

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