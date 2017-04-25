МЭРТ предложило китайской CRIG строить метро в Киеве

Минэкономразвития предложило китайской компании China Railway International Group участвовать в шести инфраструктурных проектах в Украине.

Министерство экономического развития и торговли Украины предложило китайской компании China Railway International Group шесть инфраструктурных объектов для инвестирования. Об этом Минэкономразвития сообщило в своем Twitter.

Среди потенциальных объектов, которые могут заинтересовать китайскую компанию названы строительство нового моста и четвертой линии метров в Киеве.

Напомним, ранее сообщалось, что представители китайских инфраструктурных корпораций заинтересованы принять участие в строительстве четвертой ветки метро в Киеве, в том числе Подольско-Воскресенского моста. При этом название китайской компании не разглашалось.

ЛIГАБiзнесIнформ