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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Первый электрокар Volvo будут выпускать в Китае
    Опубликовано: 2017-04-25 14:15:33

    Volvo Cars начнет поставлять свой электрокар по всему миру в 2019 году.

    Первый электромобиль Volvo Cars будет выпускаться в Китае. Об этом компания объявила на международном автосалоне в Шанхае, сообщает Carscoops.

    Новинку построят на модульной платформе Compact Modular Architecture (CMA), которую Volvo разработала совместно с материнской компанией Geely для компактных моделей.

    Volvo начнет поставлять свой электрокар по всему миру в 2019 году. Что это будет за машина - пока неизвестно, по некоторым данным - компактный кроссовер. Известно, что запас хода на одном заряде составит не менее 400 км, а цены будут начинаться с $35-40 тыс.

    К 2025 году шведы рассчитывает продать в общей сложности 1 млн автомобилей на электротяге - электрокаров и плагин-гибридов.

    ЛIГАБiзнесIнформ

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