Первый электрокар Volvo будут выпускать в Китае

Volvo Cars начнет поставлять свой электрокар по всему миру в 2019 году.

Первый электромобиль Volvo Cars будет выпускаться в Китае. Об этом компания объявила на международном автосалоне в Шанхае, сообщает Carscoops.

Новинку построят на модульной платформе Compact Modular Architecture (CMA), которую Volvo разработала совместно с материнской компанией Geely для компактных моделей.

Volvo начнет поставлять свой электрокар по всему миру в 2019 году. Что это будет за машина - пока неизвестно, по некоторым данным - компактный кроссовер. Известно, что запас хода на одном заряде составит не менее 400 км, а цены будут начинаться с $35-40 тыс.

К 2025 году шведы рассчитывает продать в общей сложности 1 млн автомобилей на электротяге - электрокаров и плагин-гибридов.

ЛIГАБiзнесIнформ