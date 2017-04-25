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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Из Украины в Польшу пустят еще один поезд
    Опубликовано: 2017-04-25 13:45:23

    Поезд из Ковеля в польский Холм могут запустить уже в мае, цена проезда от 130 грн.

    В конце мая или в начале июня по маршруту Ковель-Ягодин-Холм должен быть запущен двухвагонный поезд, рассчитанный на 182 пассажира, еще 10 мест будет отдано обслуживающему персоналу. Ориентировочное время в пути составит 2 часа, а цена билетов — 130-150 грн. Об этом сообщил и.о. начальника регионального филиала УЗ "Львовская железная дорога" Иван Груник.

    Рельсовый автобус будет курсировать ежедневно, ориентировочное время отправления из Ковеля — 11:50. Остановки на промежуточных остановках не предусмотрены. Пограничный контроль, как и в случае с поездом Киев-Перемышль, будет осуществляться во время движения поезда.

    Сообщается, что во избежание случаев контрабанды, будет осуществляться видеонаблюдение за пассажирами. Выявленных контрабандистов грозятся высаживать на пункте пропуска "Ягодин". Отмечается, что для работников таможенной и пограничной служб на станции "Ковель" даже оборудовали три отдельных комнаты.

    В ОГА информируют, что в мае должно состояться совещание с представителями польской стороны, на котором будут согласованы все вопросы, после чего ж/д сообщение между Ковелем и Холмом будет запущено. Также актуальной остается задача продления данного железнодорожного маршрута до Люблина.

    Напомним, этот вопрос обсуждался еще в феврале текущего года. Предполагалось, что реализация проекта станет возможна уже летом 2017 года.

    Инф. delo.ua

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