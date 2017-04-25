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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Улыбка помогает выглядеть моложе
    Опубликовано: 2017-04-25 13:44:45

    Выглядеть моложе своего реального возраста можно без пластических операций. Достаточно выбрать правильное выражение лица. По данным психологов, улыбающийся человек выглядит более молодым, говорится в статье, опубликованной в журнале "Психология и старение".

    Ее авторы - группа ученых из Института Макса Планка по развитию человека в Берлине. Они провели исследование, в котором приняли участие 154 добровольца. Людям показывали 2052 фотографий с изображениями 171 человека (молодых, зрелых и пожилых) - и попросили оценить их возраст, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

     При этом лица на фотографиях отображали различные оттенки человеческих эмоций - гнев, страх, отвращение, счастье, грусть, нейтральное выражение, пишет сайт WebMD.

    Результаты показали: выражение лица имело большое влияние на точность оценок возраста. В частности, точнее всего оценивались "нейтральные" лица. Между тем, людям со "счастливыми" или улыбающимися лицами, чаще всего давали в среднем примерно на два года меньше, чем им было в реальности.

    Кроме того, выяснилось, что возраст человека также играет существенную роль, если требуется его определить. Например, возраст молодых людей угадывался испытуемыми легче, чем возраст пожилых. При этом с последней задачей успешнее справлялись те, кто сам относился к старшему поколению.

    news.gradusnik.ru

     

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